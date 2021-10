Intelin tulevat Alder Lake -prosessorit testivuodoissa

Vuodoissa esiintyy nyt myös edullisen pään Core i5-12400, joka lyö luuta Ryzen 5 5600X:n kurkkuun.

Intelin odotetaan julkistavan uudet Alder Lake -koodinimelliset 12. sukupolven Core-prosessorit kuluvan kuun lopulla ja myyntiin niiden pitäisi saapua heti marraskuun ensimmäisellä viikolla. Nyt nettiin on vuotanut myös edullisemman pään Alder Lake -prosessorin testituloksia.

Tulevan Core i5-12400 -prosessorin testitulokset löysi kiinalaisesta Bilibili-palvelusta tuttu Twitter-vuotaja HXL. Samasta lähteestä oli vuodettu lisäksi Core i9-12900K:n suorituskykylukuja ennakkoon pari päivää aiemmin. Core i9-12900K:ssa on käytössä kahdeksan suorituskykyistä Golden Cove P-ydintä ja kahdeksan energiatehokasta Gracemont E-ydintä, kun i5-12400:ssa on vain kuusi P-ydintä ilman E-ytimiä. Core i5-12400:n maksimikellotaajuudet ovat yhdellä ytimellä 4,4 ja kaikilla 4 GHz ja vuotajan mukaan kyse on prosessorin jälleenmyyntiversiosta.

Tutumpi suorituskykytesteistä on Cinebench R20, jossa Core i9-12900K on uusi kukkulan kuningas ainakin toistaiseksi. Core i9-12900K naulaa taululle yhdellä ytimellä peräti 768 pistettä ja kaikilla ytimillä 10545 pistettä. AMD:n nopein Ryzen 9 5950X saa samassa testissä WCCFTechin tilastojen mukaan yhdellä ytimellä 650 ja kaikilla 10480 pistettä. Edullisen pään Core i5-12400 pärjää sekin hyvin, peitoten vastaavan kuuden ytimen ja kahdentoista säikeen Ryzen 5 5600X:n selvästi. Yhdellä ytimellä i5-12400 nettoaa 659 pistettä ja 5600X 610 pistettä, kun kaikilla ytimillä pisteet ovat 4784 ja 4475.

Mukana on lisäksi CPU-Z:n sisäänrakennetun prosessoritestin tulokset. Yhdellä ytimellä uudet Alder Laket pärjäävät erinomaisesti, kun kaikki mallit i5-12400:sta lähtien peittoavat nopeimmankin Ryzenin; Core i9-12900K saa 827 pistettä, i7-12700K 800 pistettä ja i5-12400 681 pistettä, kun Ryzen 9 5900X:n tulos nopeimpana AMD:n prosessorina on 648 pistettä. Kaikilla ytimillä kärkipaikka menee kuitenkin 5950X:lle 11 856 pisteen tuloksella, kun i9-12900K jää 11 456 pisteeseen. Core i7-12700K sen sijaan peittoaa Ryzen 7 5800X:n yli 43 %:n erolla ja haastaa jopa Ryzen 9 5900X:n. Core i5-12400 voittaa lähimmän kilpailijansa 4983 pisteen tuloksella, kun Ryzen 5 5600X saa kokoon 4811 pistettä.

Lähteet: HXL @ Twitter, WCCFTech