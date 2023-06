Phanteks NV9 on aiemmin julkaistua NV7:aa kookkaampi täystorniluokan kotelo. Pienempi NV5 on joutunut tekemään sisäpuolen muotokielessään kompromisseja, mutta koristeli uhrauksen RGB-valonauhalla.

Computex-messut taputeltiin pakettiin viime viikolta, mutta uutisvirtaan Taiwanista riittää vielä kerrottavaa. Viime viikolla ohi tutkan livahti muun muassa Phanteks, joka esitteli tapahtumassa uusia koteloita ja AIO-coolereita.

Phanteks julkaisi aiemmin keväällä uuden lasikulmaisen NV7-kotelon. Computex-messuilla yhtiöllä oli esillä kaksi saman sarjan uutuutta, kookas NV9 ja pienempi NV5. NV9 on täystorniluokan kotelo, jonka mitat ovat 276 x 572 x 607 mm. Koteloon voidaan asentaa jopa kolme 420 mm:n jäähdytintä ja sivulla tuettuna on peräti 480 mm:n jäähdytin. Emolevypuolella tukea riittää maksimissaan 280 mm leveille E-ATX-emolevyille.

Pienempi NV5 on mitoiltaan 237 x 476 x 526 mm. Kotelo eroaa sisaruksistaan heti ensisilmäyksellä, sillä virtalähde on sijoitettu kotelon alaosaan omaan kotelointiinsa. Kotelointi on varustettu RGB-valonauhalla ja viistetyllä kulmalla, mikä tekee NV5:stä tilavamman oloisen. Kotelo tukee maksimissaan kahdeksaa 120 mm tuuletinta ja samoihin paikkoihin sopii myös jäähdyttimet: kattoon ja kylkeen 360 mm, lattiaan ja peräseinälle 120 mm.

Lisäksi yhtiö esitteli uudet Glacier One D30 AIO-coolerit, jotka tulevat saataville 240 ja 360 mm kokoluokissa. AIO-coolerit käyttävät ilmeisesti edelleen tuttua ja turvallista Asetekin teknologiaa, vaikka pumppublokin kuori onkin kokenut uudistusta ulkonäkönsä osalta. Lisäksi esillä oli tulevat 140 mm:n variantit D30-tuulettimista, jotka tulevat saataville myös käänteisillä tuulettimen lavoilla.

Phanteks NV5 avaa pelin tulemalla myyntiin elokuussa 129 dollarin verottomaan suositushintaan. Glacier One D30 -AIO:t ja 140 mm:n D30-tuulettimet tulevat myyntiin syyskuussa. AIO-coolereiden hinnoista ei ole täyttä selvyyttä, mutta joko 240 tai 360 mm:n mallin veroton hinta tulee olemaan 149 dollaria. 140 mm D30-tuulettimet on hinnoiteltu 29 dollariin. NV9 saapuu myyntiin viimeisenä, tullen kauppojen hyllyille lokakuussa 299 dollarin suositushintaan.

Lähde: Tom’s Hardware