In Winin TR- ja MR-sarjan AIO-coolerit perustuvat kahteen täysin erilliseen, yhtiön omaan ratkaisuun yleisen Asetekin sijasta.

Viime viikolla Taiwanissa kuhisseet Computex-messut ovat tältä vuodelta taas ohi. Myös In Win oli paikalla, vaikka yhtiön tarjonta jäikin paitsioon otsikoista.

In Winin uutta kotelotarjontaa edustivat tänä vuonna ilmankiertoon panostava D5, joka ei valitettavasti juuri eroa massasta ominaisuuksiltaan, sekä F5. Esillä olivat myös jo aiemmin julkistetut tee-se-itse-henkeä nostattavat POC One ja Dubili, sekä modulaarinen Mod Free ja sen pienempi serkku Mod Free Mini.

D5:n etupaneeli on metalliverkkoa ja pienenä erikoisuutena sen ylälaidan pienen lipan alle on piilotettu esiin taitettava kuuloketeline. Lisäksi kotelossa on käännettävät ja modulaariset PCIe-laajennuspaikat, joten näytönohjaimen asentaminen eri asentoihin käy helposti. Kotelon mitat ovat 220 x 494 x 473 mm.

Myös F5:ssä on huomioitu ilmankiertoa, mutta verkkopaneeli ei kata koko etupaneelia. Etupaneeli onkin kotelon erikoisuus, sillä se on osin modulaarinen. Etupaneeli muodostetaan neljästä eri elementistä, joista kaksi ylempää peittää noin kolmanneksen ja alemmat kaksi loput etupaneelin pinta-alasta. Molemmissa pareissa käyttäjä voi valita kumman haluaa oikealle ja kumman vasemmalle. Mustan ja valkoisen version isot erot etupaneelin tyylissä antavat toivoa, että saataville tulisi laajemminkin erilaisia valittavia paneeleita.

AIO-puolella In Win esitteli uudet TR- ja MR-sarjojen coolerit. Huomiota herättävällä pumppublokilla varustettu TR-sarja tulee saataville 240, 280, 360 ja 420 mm:n kokoluokissa, kun MR-sarjasta tulee tarjolle vain 240 ja 360 mm versiot.

TR-sarjan pumppublokki on huomioherättävän kookas ja sen muotokielessä on nähtävissä elementtejä niin automaailmasta kuin futurististen mechojen maailmasta. Se käyttää patentoitua PWM-ohjattua Twin Turbine -kaksoisturbiinia ja uusia Neptune DR Pro -sarjan tuulettimia. MR-sarjan blokkiyksikkö ei eroa ulkonäöltään merkittävästi massasta, mutta AIO:n pumppu on sijoitettu sen sijasta keskelle jäähdytintä. MR-sarjassa käytetään uusia Neptune AN120 -tuulettimia.

In Winin tuuletinvalikoima kasvaa kolmella uudella tuuletinsarjalla: Neptune DN Pro, Nepture DN ja Neptune AN. Jokaiseen sarjaan tulevat sekä 120 että 140 mm versiot tuulettimista ja niitä kuvaillaan nimenomaan staattiselle paineelle optimoiduiksi tuulettimiksi.

Neptune DN120 Pro:lle luvataan PWM-ohjattuna 0-2200 RPM:n toiminta-alue, 2,83 mmH 2 O:n staattinen paine ja 60,56 CFM:n ilmavirta, kun DN140 Prolla vastaavat lukemat ovat 0-1800 RPM, 2,95 mmH 2 O ja 91,66 CFM. Neptune DN ja AN-mallit ovat identtisiä jälkimmäisen RGB-valaistusta lukuunottamatta. Ne tarjoavat 120 mm koossa 900-2200 RPM:n toiminta-alueen, 2,27 mmH 2 O:n staattisen paineen ja 60,1 CFM:n ilmavirran, kun 140 mm:n koossa nopeus on 900-1800 RPM, staattinen paine 2,18 mmH 2 O ja ilmavirta 88,89 CFM.

Lähde: In Win