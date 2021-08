Uusi artikkeli: Testissä Gigabyte Aorus 15G YC -pelikannettava (RTX 3080)

Testissä 2400 euron hintainen Gigabyte Aorus 15G -pelikannettava 240 hertsin näytöllä, Core i7-10870HK -prosessorilla ja 105 wattiin rajoitetulla GeForce RTX 3080 -näytönohjaimella.

Tutustumme tässä artikkelissa Gigabyten uuteen Aorus 15G YC -kannettavaan, jossa on käytössä GeForce RTX 3080 -mobiilinäytönohjain ja sen kaverina Intelin 8-ytiminen Core i7-10870H -prosessori. 15-tuumaisen kannettavan Full HD -näyttö tukee 240 hertsin virkistystaajuutta ja sisuksissa on 32 gigatavua keskusmuistia ja teratavun kokoinen M.2 SSD. Artikkelissa on mukana on katsaus ominaisuuksiin, suorituskykyyn, lämpötiloihin, melutasoon, tehonkulutukseen ja akkukestoon. Ensisijaisena vertailukohtana testeissä on io-techissä aiemmin testattu MSI:n Raider GE76 -kannettava, jossa sama prosessori mutta korkeammalla tehonkulutusrajoituksella varustettu GeForce RTX 3080 -näytönohjain.

Lue artikkeli: Testissä Gigabyte Aorus 15G YC -pelikannettava (RTX 3080)