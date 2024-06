NZXT:ltä nähtiin uudet tupla- ja triplatuulettimet, uudistetut H7 Flow -kotelot sekä järeitä virtalähteitä.

Taiwanissa on käynnissä vuotuiset Computex-messut, joilla yhdysvaltalainen NZXT on esitellyt liudan uusia PC-komponentteja. Uutuuksiin kuuluvat F-sarjan RGB Core -tuulettimet, jotka yhdistävät kaksi ja kolme tuuletinta yhteen kehykseen, päivitetyt versiot H7 Flow -kotelosta ja uudistetut ATX 3.1 -standardin mukaiset C-sarjan virtalähteet.

Uusia F-sarjan RGB Core -tuuletinmalleja ovat mustana ja valkoisena tulevat F240, F280 ja F360, joiden erikoisuutena on kahden ja kolmen tuulettimen sisällyttäminen yhteen tuuletinkehykseen kaapelisotkun vähentämiseksi ja PC:n kokoamisen sujuvoittamiseksi. F240 yhdistää kaksi ja F360 kolme 120 millimetrin tuuletinta yhteen kehykseen, kun taas F280:ssa on kaksi 140 mm:n tuuletinta.

Kehyksistä lähtee yksi 8-pinninen kaapeli, joka yhdistää virta- ja RGB-johdot toisiinsa. Kaapelin voi liittää joko erikseen myytävään NZXT:n tuuletinhubiin tai haaroituskaapelilla emolevyn liitäntöihin. Uusien F-sarjalaisten RGB-valoja voi hallita valmistajan CAM-ohjelmistolla. NZXT:n mukaan tuulettimet sopivat sekä kotelo- että jäähdytintuulettimiksi.

Vuonna 2022 julkaistun H7 Flow -miditornikotelon suunnittelua on uudistettu esimerkiksi pystyyn asennettavan virtalähteen osalta. Virtalähteen ollessa pystyasennossa jää kotelon pohjaan tilaa lisätuulettimille. Eteen asennettuja 120 mm:n tuulettimia tulee kotelon mukana kolme, mutta eteen sopii myös jopa 420 mm:n nestejäähdytin. H7 Flow’n verkkomaiset mesh-paneelit irtoavat ilman työkaluja. Kotelosta esiteltiin perus- ja RGB-versio, joista jälkimmäinen tulee esiasennetun F360-triplatuulettimen kera. Värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

NZXT:n uudistettuun virtalähdekattaukseen kuuluu ATX 3.1 -standardia noudattavat 80 Plus Gold -sertifioidut C850, C1000 ja C1200 sekä 80 Plus Platinum -sertifioitu C1500. Uutuuksissa on tuettuna ATX 3.1:n lisäksi myös PCIe 5.1 -standardi. Vain mustana tulevaa C1500:aa lukuunottamatta virtalähteet ovat saatavilla sekä mustana että valkoisena. Lisämausteena laadukkaammassa C1500:ssa on 140 mm:n magneettilevitaatiotuuletin ja kaksi 12V-2×6-liitäntää tehokkaille nykynäytönohjaimille.

Vaikka NZXT:n tuotteiden saatavuudelle Suomessa ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa, antoi valmistaja niiden suositushinnat kuitenkin myös euroissa. Kauaa uutuuksia tarvitsee tuskin siis odotella.

Lähde: Sähköpostitiedote