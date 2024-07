32-tuumainen uutuuspelinäyttö 32M2N6800M on jaettu 1152:een himmennysalueeseen, millä taataan laadukas HDR-värimaailma.

Philipsin parin vuoden ikäisen Evnia-tuoteperheen pelinäyttöjä on tullut markkinoille tasaiseen tahtiin ja nyt vuorossa on 32M2N6800M, joka on 32-tuumainen IPS-näyttö peräti 1152:een erilliseen himmennysalueeseen jaetulla MiniLED-taustavalaistuksella. Uutuus on varustettu 3840 × 2160 pikselin 4K-resoluutiolla, 144 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja DisplayHDR 1000 -sertifikaatilla, eli luvassa on kirkasta HDR-pelaamista. Näytön gray-to-gray vasteajaksi kerrotaan yksi millisekunti.

Muita ominaisuuksia 32M2N6800M:ssä on ruudulla näkyvän sisällön mukaan elävä Ambiglow-tehostevalaistus näytön takana – jota voi myös synkronoida kokoonpanon muun RGB-valaistuksen kanssa näytön Dynamic Lighting -ohjelmiston avulla – sekä Stark ShadowBoost -ominaisuus, joka parantaa erottuvuutta ja vähentää sumeutta pelien pimeissä kohdissa. Uutuudesta löytyy myös Smart Crosshair -tekoälytähtäin, joka muuttaa väriään ruudun sisällön mukaan osumatarkkuuden parantamiseksi. Liitäntäpuolella näytössä on yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää. USB-A-tyypin liitäntöjä on kolme kappaletta, joista yksi tukee virransyöttöä. Ergonomiasäätöinä on näytön kallistus, kääntö ja korkeussäätö.

Philips Evnia 32M2N6800M tuee saataville vielä heinäkuun aikana suositushintaan 979 euroa.

Lähde: Philipsin sähköpostitiedote, Tuotesivut