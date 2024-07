Elokuussa saataville tulevat pelinäytöt tarjoilevat e-urheilijoille 390 hertsin virkistystaajuutta IPS-paneelilla ja jopa 540 Hz:n virkistystaajuutta TN-paneelilla.

Pelinäytöistään tunnettu AOC on esitellyt Agon Pro -tuoteperheeseensä kaksi uutta pelinäyttöä, jotka ovat AG256FS ja AG246FK. Uutuuksista voinee puhua 24-tuumaisina, vaikka AOC ilmoittaakin näyttöjen kooksi 24,5 ja 24,1 tuumaa.

AG256FS:ssä on 390 hertsin IPS-paneeli 1920 × 1080 pikselin Full HD -tarkkuudella ja yhden millisekunnin gray-to-gray-vasteajalla. Näyttö kattaa sRGB-väriavaruudesta 99,1 prosenttia ja sillä on DisplayHDR 400 -sertifikaatti.

Astetta nopeampi AG246FK on varustettu 540 Hz:n TN-paneelilla ja myös sen kuvatarkkuus on 1980 × 1080 pikseliä. GtG-vasteajaksi ilmoitetaan 0,5 ms. Väriavaruuksista AG246FK kattaa 99,6 % sRGB:n sekä 94,7 % DCI-P3:n osalta ja sillä on AG256FS:n tavoin DisplayHDR 400 -sertifikaatti.

Lisäksi molemmissa näyttöuutuuksissa on Adaptive-Sync-tuki virkistystaajuuden synkronoimiseksi pelien ruudunpäivitysnopeuden kanssa sekä MBR-ominaisuus (Motion Blur Reduction), jolla pikseleiden vasteaikaa saadaan AOC:n mukaan laskettua 0,3 ms:iin taustavalon vilkuttamisen avulla. Ergonomian osalta näytöissä on kallistus-, kääntö-, kierto- ja korkeussäädöt. Sisäänrakennettu USB-keskitin tarjoaa neljä USB 3.2 -liitäntää, joista yhteen voi liittää QuickSwitch-ohjaimen näyttöasetusten säätämiseksi ilman kurottelua.

Molempien näyttöjen saatavuus alkaa elokuun puolivälissä ja niiden suositushinnat ovat 449 euroa AG256FS:lle ja 699 euroa AG246FK:lle.

Lähde: AOC:n sähköpostitiedote