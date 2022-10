Ensimmäinen Evnia on kaareva 34-tuumainen ultrawide-näyttö 3440x1440-resoluutiolla ja MiniLED-taustavalaistuksella, unohtamatta Philipsin tavaramerkkiä eli Ambiglow-valaistusta.

Philips on ollut jo pitkään mukana näyttömarkkinoilla, mutta verrattain pienellä profiililla ja toimistopuolelle enemmän profiloituneena. Philips-brändi kuuluu näyttömarkkinoilla TPV Technologyn omistamalle MMD-Monitors & Displays Nederland -yritykselle.

Nyt yhtiö on julkaissut uuden Evnia-pelibrändin, jonka tavoitteena valloittaa sydämet helpoiten lähestyttävänä merkkinä. Nimi Evnia tai kreikaksi Εύνοια on johdettu johdettu sanoista ”eu” ja ”nouse”, jotka tarkoittavat ”hyvää mieltä” tai ”älykästä ajattelua”. Sanaa käytetään yhtiön markkinoinnin mukaan silloin, kun halutaan osoittaa tukea jollekin, sekä onnen käsitteen yhteydessä.

Evnian pelinavaus on kieleltä mukavasti soljuvaa 34M2C7600MV-nimeä totteleva kaareva (1500R) 3440×1440-resoluution ultrawide-näyttö. Nimensä mukaisesti 34-tuumainen näyttö on varustettu 165 hertsin VA-paneelilla (8-bit + FRC) ja 1152 FALD-alueen MiniLED-taustavalaistuksella. Vaihteleva virkistystaajuus on toteutettu Adaptive-syncillä.

Näyttö tarjoaa SDR-käytössä 720 nitin tyypillisen kirkkauden ja HDR-käytössä 1400 nitin maksimikirkkauden 10 % alalla, mikä riittää DisplayHDR 1400 -sertifikaattiin. Kontrastisuhteeksi luvataan 3000:1 ja G2G-vasteajaksi 2,5 millisekuntia. Näyttö on esikalibroitu < 2 Delta E väritarkkuudelle.

Philipsille tyypillisestä näytöstä löytyy RGB-valaistuksen edelläkävijän Ambilightin monitoriversio Ambiglow, joka luo näytön ympärille sen sisältöön mukautuvan valaistuksen. Toimisto-osaaminen näkyy kahden laitteen Picture-in-Picture- ja Picture-by-Picture -tuen ja KVM-kytkimen muodossa ja näytössä on myös kaksi 5 watin kaiutinta DTS Sound -tuella.

Näytön jalassa on ilmeisesti hyödynnetty ainakin osin kierrätysmuovia ja se tukee 150 mm:n korkeudensäätöä, 20 asteen kääntöä suuntaansa ja -5-20 asteen kallistusta. Mikäli mukana tuleva jalka ei miellytä, voi sen korvata millä tahansa VESA 100×100 -kiinnitystä tukevalla jalalla. Kuva näyttöön viedään DisplayPortilla, HDMI:llä tai USB-C:llä ja näytöstä löytyy USB-C 3.2 Gen 1 -liittimen lisäksi neljän USB-A:n hubi USB-B-sisäänviennillä. Kaksi USB-liittimistä tukee tarkemmin määrittelemätöntä pikalatausta.

Philips Evnia 34M2C7600MV tulee saataville joulukuussa 2069 euron suositushintaan. Ensi vuoden puolella tammikuussa sarja laajenee 42M2N8900- (1959 €), 34M2C8600- (1849 €) ja 27M2C5500W-malleilla (579 €), joista kerrotaan lisää myöhemmin.

Lähde: Philips