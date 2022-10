Motorola julkaisi taittuvanäyttöisen Razr 2022:n Suomen markkinoille

Razr 2022 sisältää edeltäjistään poiketen lippulaivaluokan järjestelmäpiirin.

Motorola on tänään esitellyt jo aiemmin Kiinan markkinoille julkaistun taittuvanäyttöisen Razr 2022:n Euroopan ja samalla myös Suomen markkinoille. Kyseessä on Samsungin Flip-malliston ja valmistajan omien vanhempien Razr-mallien tapaan tapaan simpukkapuhelinmaisesti aukeava taittuvanäyttöinen laite.

Parin vuoden takaisesta edeltäjästään tuore Razr erottuu rautaratkaisuillaan, sillä siinä missä Razr 5G käytti vielä Snapdragon 765G -järjestelmäpiiriä on Motorolan uutuusmalli varustettu Qualcommin huippua edustavalla Snapdragon 8+ Gen 1:llä. Piirin parina Razr 2022:ssa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Myös muotoilua on päivitetty ja aiempien mallien alalaidan leuasta on luovuttu pykälän perinteisemmän muotoilun tieltä.

Ulkonäyttö Razr 2022:ssa on säilynyt pääpiirteiltään ennallaan, eli kyseessä on 2,7-tuumainen OLED-paneeli, mutta sisäpuolen taittuva pOLED-näyttö on saanut päivityksen. Näytön koko on kasvanut 6,7 tuumaan ja sen virkistystaajuus peräti 144 hertsiin. Kamerajärjestelmänä Razr 2022:ssa toimii 50 megapikselin pääkamera yhdessä 13 megapikselin makrokuvaukseen kykenevän ultralaajakulmakameran kanssa.

Akun koko Razr 2022:ssa on kasvanut varsin merkittävästi edeltäjästään, sillä 2800 mAh:n sijaan uutukaisen akkukapasiteetti on 3500 mAh. Samalla mukaan on tuotu myös tuki 30 watin pikalataukselle, mutta langatonta latausta laitteen repertuaarista ei valitettavasti löydy.

Puhelin toimitetaan Android 12 -käyttöjärjestelmällä ja valmistaja lupaa laitteelle kaksi suurta Android-päivitystä ja kolmen vuoden tietoturvakorjaukset.

Motorola Razr 2022:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm Suljettuna: 79,79 x 84,45 x 16,99 mm

Paino: 200 grammaa

IP52-suojaus

Näyttö: Sisäpuoli: Taittuva 6,7” pOLED-näyttö, 2400 x 1800, 144 Hz Ulkopuoli: 2,7” OLED-näyttö, 573 x 800, 60 Hz

Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (2,0 um pikselikoko), f1.8, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, AF, Macro Vision, 120°

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.4

3500 mAh akku, USB-C (USB 3.1), 30 watin TurboPower-pikalataus

Android 12 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorola Razr 2022:n myynti alkaa 11. marraskuuta 1149 euron suositushintaan.

Lähde: Motorolan lehdistötiedote