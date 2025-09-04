Berliinissä IFA 2025 -messujen yhteydessä pitämässään lehdistötilaisuudessa Acer julkisti uutuuksia mm. pelaajien Nitro- ja Predator-sarjoihin sekä tekoälylaskentaan ja kahteen rinnakkaiseen yksikköön skaalautuvan Veriton GN100 AI -tekoälytietokoneen.

Berliinissä Saksassa on parhaillaan käynnissä Innovation For All eli tutummin IFA 2025 -messut. Paikalla on myös Acer, joka on esitellyt paikan päällä pitkän liudan uutuustuotteita. Mielenkiintoisempaa oli kuitenkin yhtiön lehdistötilaisuudessa oleva tuleva kannettava, jonka sisällä sykki Intelin julkaisematon Panther Lake -prosessori.

Acerin Swift 16 AI on yhtiön tuleva Panther Lake -kannettava. Se sijoittuu nimensä mukaisesti 16-tuumaisten kannettavien kokoluokkaan ja näytöksi voi valita parhaimmillaan ”3K-resoluution” ja 120 hertsin OLED-näytön sekä maksimissaan 32 Gt LPDDR5X-muistia. Swift 16 AI on varustettu kahdella Thunderbolt 4:ää tukevalla USB-C-liittimellä sekä Wi-Fi 7- ja Bluetooth 6.0 -yhteyksillä. Yhtiö on erityisen ylpeä kannettavan kosketuslevystä, joka on Acerin sanoja lainaten ”maailman suurin haptinen kosketuslevy stylus-tuella”.

Swift 16 AI:ta esiteltiin pleksikuution sisällä, eikä yleisö päässyt tutustumaan siihen sen lähemmin. Kannettava oli kuitenkin päällä ja esitteli mainosdioja. Intel on varmistanut Panther Laken olevan aikataulussaan ja yhtiön julkaisevan prosessorista yhden mallin kuluvan vuoden puolella ja lisää malleja vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. Acer on puolestaan varmistanut vain, että Swift 16 AI tulee myyntiin ensi vuoden puolella.

Varsinaiseen julkaisukimaraan kuului laitteita monesta kategoriasta. Chromebook-markkinoille tulee yhtiön ensimmäinen MediaTek Kompanio Ultra -järjestelmäpiirillä varustettu Chromebook Plus Spin 514 sekä työpöydälle sopivat kaksi uutta Chromebox-minitietokonetta. Windows-puolen yritysmarkkinoille julkaistiin puolestaan TravelMate X14 AI Intelin Core Ultra 2 -sarjan prosessorilla ja Copilot+ PC -sertifikaatilla. Swift-sarja päivittyi puolestaan uudella Swift Air 16 -Copilot+ PC -kannettavalla, jonka sisällä sykkii AMD:n Ryzen AI 300 -sarjan prosessori.

Työpöytäpuolelle tekoälytehtäviin julkistettiin puolestaan Veriton GN100 AI, miniluokan työasema. Kuten alaa seuraavat jo varmasti arvasivatkin, sen sisältä löytyy NVIDIAn GB10 Superchip Grace-prosessorilla ja Blackwell-arkkitehtuurin GPU:lla. Hyödyntämällä tietokoneesta löytyvää ConnectX-7-verkko-ohjainta, käyttäjä voi myös yhdistää kaksi Veriton GN100 AI:ta yhdeksi järeämmäksi laskentakokoonpanoksi.

Pelaajien tarpeisiin vastataan muun muassa uusilla Intelin Core 9 -prosessoreilla ja NVIDIan GeForce RTX 5070 -mobiilinäytönohjaimilla varustetuilla Nitro V 16- ja Nitro V 16S -kannettavilla sekä Nitro-sarjan työpöytätietokoneilla, joista löytyy Nitro CycloneX 360 -jäähdytys sekä parhaimmillaan AMD:n Ryzen 9 9950X3D -prosessori ja NVIDIAn GeForce RTX 5090 -näytönohjain. Nitro-uutuuksiin kuuluvat myös 27″ 4K-resoluutiolla ja 180 hertsin virkistystaajuudella varustettu XV275K V6 sekä 27″ 2560×1440-resoluution IPS-paneelilla ja maksimissaan 275 hertsin virkistystaajuudella varustettu XV273U W1.

Myös uusi Predator Helios 18P AI liippaa läheltä, sillä Acer kutsuu sitä hybridi työ- ja pelikannettavaksi. Kannettavan sisältä löytyy Core Ultra 9 285HX -prosessori ja GeForce RTX 5090 -mobiilinäytönohjain. Muita pelibrändi Predatorin uutuuksia olivat Orion 5000- ja 7000 -pöytätietokoneet Core Ultra -prosessoreiolla ja GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimilla sekä Predator-versiolla CycloneX 360 -jäähdytyksestä, Predator X27U F8 esports-pelinäyttö pelinäyttö, joka tukee 2560×1440-resoluutiolla 540 ja 1280×720-resoluutiolla 720 hertsin virkistystaajuutta. Oheislaitepuolelle Predator-brändin alla julkaistiin uusi kompakti Aethon 550 KKL -pelinäppäimistö, joka tukee kolmea eri yhteystilaa, vaihdettavia kytkimiä ja näppäinkohtaista RGB-valaistusta tenkeyless-kokoluokassa.

Taulutietokonemarkkinoille Acerilla oli tarjotua Iconia X12 12,6” 2560×1600-resoluution AMOLED-näytöllä ja MediaTek Helio G99 -järjestelmäpiirillä sekä Iconia X14 14” 1920×1200-resoluution OLED-näytöllä. X14 jää kuitenkin osin mysteeriksi, sillä yhtiö toteaa sen sisältävän ”tekoälyprosessorin NPU-kiihdyttimellä”, muttei tarkenna sen valmistajaa saati mallia. Edullisempaa tarjontaa edustavat Iconia A14 ja A16, joissa on tarkemmin määrittelemätön prosessori NPU-kiihdyttimellä ja 14” tai 16” 1920×1200-resoluution IPS-näyttö.

