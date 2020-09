Pikakatsaus näytönohjainvalmistajien GeForce RTX 30 -tarjontaan: Asus ja Gigabyte

Sekä Asus että Gigabyte ovat uusineet coolereitaan uuden näytönohjainsukupolven myötä ja molemmat hyödyntävät piirilevyä pidempiä jäähdytysrivastoja, jotta osa ilmavirrasta pääsee suoraan läpi näytönohjaimesta.

NVIDIA julkaisi eilen odotetut Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet. Myös AIB-valmistajat ovat nyt julkaisseet omia mallistojaan ja ne ovat tulossa myyntiin samaan aikaan NVIDIAn omien Founders Edition -mallien kanssa. Esittelemme tässä uutisartikkelissa pikaisesti Asuksen ja Gigabyten uutuusmallit.

Asus

Asus on suunnitellut uuden näytönohjainsarjan kunniaksi jo pitkään käytössä olleen ROG Strix -coolerin uudelleen. Yhtiön mukaan uusi kolmituulettiminen cooleri tarjoaa entistä cooleria enemmän ilmavirtaa sekä laajemman jäähdytysrivaston pinta-alan. Pinta-alaa on kasvatettu tekemällä näytönohjaimesta 2,9 korttipaikan korkuinen, kun aiempi cooleri vaati 2,7 korttipaikkaa.

Ilmavirtaa on kasvatettu tuulettimiin kohdistuneilla muutoksilla. Uudessa coolerissa ulommaisimmat tuulettimet ovat 11-lapaisia ja pyörivät vastapäivään, kun keskimmäisessä ja myötäpäivään pyörivässä tuulettimessa on 13 lapaa. Asus on myös lyhentänyt piirilevyä NVIDIAn tapaan ja viimeinen kolmesta tuulettimesta puhaltaa ilmaa osittain näytönohjaimen läpi. RGB-valaistus on toteutettu koko näytönohjaimen esiin jäävän sivun kattavalla RGB-nauhalla. LEDit valaisevat samalla tuuletinten yhden reunan coolerin kuorien sisäpuolelta. Piirilevyllä on enimmillään kolme 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä ja Asus kertoo ottavansa niistä kaiken irti tarjoten maksimissaan 400 watin kulutuksen.

Myös TUF Gamingin puolella on uusittu cooleriratkaisua ainakin RTX 3080- ja RTX 3090 -mallien osalta. Uusi TUF Gaming -cooleri on varustettu mustalla metallikuorella ja teollisuus-estetiikkaa hakevalla muotoilulla. Coolerilla on korkeutta 2,7 korttipaikkaa ja siinä on kolme tuuletinta, joista keskimmäinen pyörii myötä- ja reunimmaiset vastapäivään.

Asuksella on varastossaan luonnollisesti myös muita malleja, kuten Dual GeForce RTX 3070, joka on varustettu vähän yli kahden korttipaikan korkuisella 2-tuulettimisella coolerilla. Yhtiö ei kuitenkaan kertonut vielä näistä tai esiteltyjen ROG Strix- ja TUF Gaming -mallien teknisistä yksityiskohdista kuten kellotaajuuksista. Asus on myös lisännyt jokaiseen malliinsa toisen HDMI-liittimen, kun Founders Edition -malleissa niitä on vain yksi.

Gigabyte

Gigabyte on esitellyt puolestaan uudet RTX 3080- ja RTX 3090 -mallit sekä perus- että Aorus-sarjoihin. Aorus-puolella on jalostanut tuulettimet limittäin asettavaa Max-Covered Fan -teknologiaansa ja uudessa ratkaisussa lähimpänä näytönohjaimen I/O-liittimiä oleva tuuletin pysyy 100 millimetrisenä, kun keskimmäinen ja perimmäinen tuuletinten koko on kasvatettu 115 millimetriin. Reunimmaiset tuulettimista pyörivät vastapäivään ja keskimmäinen myötäpäivään pyörteidden minimoimiseksi. Yhtiön Wind Claw -lavat on suunnitteltu parantamaan etenkin ilmavirtaa tuuletinten reunoilla ja perimmäinen tuulettimista pääsee puhaltamaan ilmaa näytönohjaimen läpi, sillä rivastoa on jatkettu selvästi itse piirilevyä pidemmälle.

Perusmallisto jakautuu Gaming- ja Eagle-malleihin, joista kummassakin on käytössä Windforce 3X -cooleri, josta löytyy kaksi vastapäivään pyörivää 90 mm:n tuuletinta ja yksi myötäpäivään pyörivä 80 mm:n tuuletin. Tuulettimissa käytetään grafeenipohjaista voitelua, minkä kerrotaan parantavan tuulettimien elinikää peräti 2,1-kertaiseksi normaaleihin voiteluaineisiin verrattuna. Coolerin perä tulee yli itse piirilevyn mitan ja se antaa perimmäiselle tuulettimelle mahdollisuuden puhaltaa ilmaa suoraan näytönohjaimen läpi.

Gigabyten esiteltyyn mallistoon lukeutuu neljä tuotesarjaa, joista kustakin on sekä GeForce RTX 3080- että RTX 3090 -versiot: Aorus Master, Aorus Extreme, Gaming ja Eagle. Asuksen mallien tapaan myös Gigabyten mallistosta löytyy Founders Editioneiden kolmen DP- ja yhden HDMI-liittimen sijasta kolme DP- ja kaksi HDMI-liitintä.

Lähteet: Asus, Gigabyte