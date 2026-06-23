Ongelmia on esiintynyt mm. puhelinten kosketusnäyttöjen ja mobiiliverkkojen kanssa.

Google julkaisi tuoreimman Android 17 -käyttöjärjestelmäpäivityksen omille Pixel-puhelimilleen tavallista aikaisemmin viime viikolla. Jakelun alkamisen jälkeen raportteja on kuitenkin kuulunut useilta Pixel-käyttäjiltä erilaisista päivitykseen liittyvistä ongelmista, kuten esimerkiksi kosketusnäytön omituisesta toiminnasta ja mobiiliverkkojen yhteysongelmista.

Ongelmia on havaittu ainakin Pixel 7-, 8-, 9- ja 10-mallistojen laitteissa. Eniten harmitusta aiheuttaneet kosketusnäyttöongelmat ovat ilmenneet mm. kokonaan rekisteröimättöminä kosketuksina sekä näkymien vierityssuunnan kääntymisestä täysin vastakkaiseen suuntaan käyttäjän pyyhkäisyyn nähden. Yhteyspuolella Pixel-puhelinten puolestaan kerrotaan toisinaan siirtyvän odottamattomasti 5G-verkoista LTE-verkkoihin, vaikka kuuluvuus alueella olisi hyvä. Lisäksi widget-pienoisohjelmien katoamisesta aloitusnäytöstä on raportoitu.

Jotkut käyttäjät ovat saaneet päivityksen jälkeisiin oikutteluihin apua mm. kytkemällä näyttöasetuksista Smooth Display -ominaisuuden pois päältä ja takaisin, tyhjentämällä välimuistin Pixel-käynnistysohjelman kautta sekä käynnistämällä puhelimen uudelleen Korjaustilassa.

Google ei ole vielä tiedottanut korjauspäivityksen aikataulusta, vaikka yhtiö onkin tietoinen ongelmista. Monet käyttäjät ovatkin päättäneet Pixel-puhelintensa kanssa pitäytyä toistaiseksi Android 16:ssa, kunnes Googlelta tiedotetaan asiasta tarkemmin.

Lähde: Android Central (1, 2)