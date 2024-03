Uudet ROG Strix -pelinäytöt ovat 27-tuumaisia ja niiden IPS-paneelin vaihtoehtoina on joko 160 hertsin UHD- tai 180 hertsin QHD-resoluutio.

Elektroniikkajätti Asus on julkistanut kaksi uutta ROG Strix -pelinäyttöä XG27UCS ja XG27ACS, jotka tuovat viimeaikaiseen OLED-huumaan vaihtelua tarjoamalla nopean IPS-paneelin 27 tuuman koossa. XG27UCS:n UHD-tarkkuus on 3840×2160 pikseliä ja maksimivirkistystaajuus 160 hertsiä. XG27ACS sen sijaan tarjoaa 2560×1440 pikselin QHD-tarkkuuden 180 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Näyttöjen kuvasuhde on perinteinen 16:9 ja GtG-vasteaika yksi millisekunti. XG27ACS:stä on myös valkoinen versio XG27ACS-W.

Molemmat näytöt ovat mukautuvan virkistystaajuuden osalta G-Sync- ja FreeSync-yhteensopivia ja ne tukevat myös Asuksen ELMB (Extreme Low Motion Blur) Sync -ominaisuutta. Näyttöihin sisäänrakennettu Variable Overdrive 2.0 vaihtelee pikseleiden overdrive-asetusta mukautuen näytettävään sisältöön ja sen ruudunpäivitysnopeuteen. Tekoälyllä höystetty Game Plus -ominaisuus analysoi näytöllä näkyvää pelikuvaa ja kykenee säätelemään esimerkiksi tähtäintä tilanteeseen sopivaksi sekä kirkastamaan pimeitä ja varjoisia kohtia näkyvyyden parantamiseksi. Näytöillä on DisplayHDR 400 -sertifikaatti ja DCI-P3-väriavaruus on katettuna XG27UCS:ssä 95-prosenttisesti ja XG27ACS:ssä 97-prosenttisesti.

Sekä XG27UCS:ssä että XG27ACS:ssä on liitäntöitä yksi DisplayPort 1.4, yksi HDMI 2.0 ja yksi USB-C sekä kuulokeliitäntä. USB-C tukee DisplayPort Alt Mode -ominaisuutta ja virransyöttöä, mutta Asus ei tarkentanut virransyötön maksimitehoa.

ROG Strix XG27UCS:n ja XG27ACS:n suositushinnat ovat 269 ja 449 dollaria. Saatavuudet ja hinnat Suomessa eivät ole vielä tiedossa.

Lähde: Lehdistötiedote, Tuotesivu (XG27ACS)