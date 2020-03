Planet Computers valmistelee QWERTY-näppäimistöllä varustettua Astro Glide 5G -älypuhelinta

Astro Glide on jatkoa yhtiön aiemmille Gemini- ja Cosmo Communicator -malleille ja se on tiettävästi ensimmäinen QWERTY-näppäimistöllä varustettu 5G-puhelin.

Monet alan harrastajat harmittelevat usein QWERTY-näppäimistöillä varustettujen puhelinten katoamista markkinoilta. QWERTY-näppäimistöjä onkin nähty jo useiden vuosien ajan lähinnä pienten toimijoiden erikoismalleissa ja joidenkin operaattoreiden yksinoikeusmalleissa esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Planet Computers on tullut aiemmin tutuksi QWERTY-näppäimistöllä varustetuilla Gemini- ja Cosmo Communicator -älypuhelimistaan. Nyt yhtiö on esitellyt uusimman tuotoksensa ja samalla ensimmäisen 5G-yhteyksillä varustetun mallinsa, Astro Slide 5G:n. Aiempien mallien tapaan uusi Astro Slide toteutetaan joukkorahoituksella ja uutista kirjoitettaessa se on kerännyt 180 000 euron tavoitteensa jo kolminkertaisesti.

Astrol Slide 5G:n näyttö on edeltäjistään poiketen aina esillä ja se liukuu pois näppäimistön tieltä Martin Riddifordin kehittämällä uudella RockUp-liukusaranalla. Näyttö on kooltaan 6,53-tuumainen ja sen resoluutio on 2340×1080. Näytön alta paljastuva näppäimistö on saatavilla 24 eri asettelulla, joihin lukeutuu myös pohjolassa kaivattu Finnish / Swedish -asettelu. Näppäimistö tukee taustavalaistusta, mikä kytkeytyy päälle ilmeisesti automaattisesti ympäröivän valaistuksen perusteella.

Puhelimen sydämenä sykkii MediaTekin suorituskykyinen Dimensity 1000 -järjestelmäpiiri. Järjestelmäpiiri on varusteltu neljä 2,6 GHz:n Cortex-A77- ja neljä 2,0 GHz:n Cortex-A55 -ytimellä, Armin Mali-G77 MC9 -grafiikkaohjaimella sekä kuusiytimisellä APU 3.0 -tekoälykiihdyttimellä. Järjestelmäpiirin tukena on 6 gigatavua LPDDR4x-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, jota voidaan laajentaa microSD-kortilla.

Puhelimen takapuolelta löytyy 48 megapikselin takakamera ja selfiekäyttöön tarjolla on 5 megapikselin etukamera. Äänentoisto on toteutettu stereokaiuttimilla ja sormenjälkilukija löytyy näytöstä. 4000 mAh:n akku latautuu sekä langattomasti että tarkemmin määrittelemättömällä pikalatauksella. Puhelimessa on kaksi USB Type-C -liitäntää USB OTG- ja DisplayPort-tuella sekä 3,5 mm:n kuulokeliitin.

Dimensity 1000 -järjestelmäpiirin sisäänrakennetun modeemi tukee muun muassa 5G NR-, Multi-Mode- ja Carrier Aggregation -teknologioita, 4G ja 4G Carrier Aggregation -teknologioita. SIM-korttipaikat ovat nano-SIM-kokoa ja niitä on kaksin kappalein, jonka lisäksi puhelin tukee eSIM-liittymiä. Lisäksi tuettuina ovat nykystandardien mukainen Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.1 sekä tietenkin NFC. Paikannuspuolella tuettuja standardeja ovat (A-)GPS, Glonass, Beidou ja Galileo.

Puhelimen oletuskäyttöjärjestelmänä toimii Android 10, mutta se tukee myös jonkin muun Linux-käyttöjärjestelmän asentamista sen rinnalle. IndieGoGo-sivulla on mainittu tosin, että puhelimen tekniset ominaisuudet ovat tässä vaiheessa alustavia, eli niihin saattaisi teoriassa tulla vielä jonkinlaisia muutoksia. Puhelinten toimitusten on tarkoitus alkaa ensi vuoden maaliskuussa eli vuoden kuluttua.

Planet Computersin Astro Glide 5G:n voi saada omakseen edullisimmillaan 491 euron Early Bird -hintaan ja kun ne on myyty loppuun, nousee ennakkotilaushinta 573 euroon. Lopullinen jälleenmyyntihinta tulee yhtiön mukaan olemaan 819 euroa.

Lähde: IndieGoGo, Planet Computers