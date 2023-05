Project Gameface on uusi tapa antaa esimerkiksi liikuntavammaisille mahdollisuus tarkkaan ja tehokkaaseen hiiren käyttöön - kasvojen liikkeillä, eleillä ja ilmeillä.

Google I/O:ssa esiteltiin paljon uutta ja mielenkiintoista. Nykytrendeihin sopivasti tekoäly oli isosti esillä ja siihen liittyi myös hieman erikoisempia projekteja, kuten Project Gameface.

Project Gameface on lihasdystrofiaa sairastavan Lance Carrin tarinan innoittaman syntynyt täysin uudenlainen pelihiiri. Tai tavallinen hiiri, miten kukin sitä haluaa hyödyntää, mutta Carrin tapauksessa pelit olivat juuri se merkittävä tekijä.

Muun muassa World of Warcraftia pelaavan Carrin talo paloi vuonna 2021 kesken livestream-lähetyksen ja sen mukana meni koko miehen omaisuus, mukaan lukien vammaisten tietokoneen käyttöä helpottamaan suunnitellut laitteet. Kuultuaan tarinasta Google oli yhteydessä Carriin ja he aloittivat kehittämään yhdessä Project Gamefacea.

Project Gameface on äärimmilleen yksinkertaistettuna konenäköön ja tekoälyyn perustuva pelihiiri. Se tarkkailee käyttäjän kasvoja niille projisoidun 468 infrapunapisteen avulla ja tunnistaa ilmeitä, eleitä ja muita liikkeitä, jotka käyttäjä voi ohjelmoida tekemään haluamiaan asioita. Carr itse on niin harjaantunut tekniikan kanssa, että hän kykenee kirjoittamaan ”kasvoillaan” kaunokirjoitusta Gamefacen avulla.

Project Gameface on edelleen keskeneräinen, mutta työ sen parissa jatkuu. Mikä hienointa, projekti on täysin avointa lähdekoodia ja kuka tahansa voi osallistua sen kehitystyöhön tai käyttää sitä itse. Google on perustanut projektille oman GitHub-sivun.

Lähde: Google