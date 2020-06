Video: Katsaus AMD B550 -emolevyihin

Tutustutaan AMD:n uuteen ja edullisempaan B550-piirisarjaan ja Gigabyten ja Asuksen emolevyihin.

AMD:n uudet edullisemmat B550-emolevyt saapuvat myyntiin 16. kesäkuuta ja tuovat mukanaan PCI Express 4.0 -tuen prosessorin linjoille, kahden näytönohjaimen tuen ja piirisarjan PCI Express -linjat on päivitetty 2.0:sta 3.0-standardiin.

Olemme saaneet ennakkoon käsiimme Gigabyten B550 Aorus Pro- ja Asuksen ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi -emolevyt, jotka molemmat on varustettu 14-vaiheisella virransyötöllä ja 6-kerroksisella piirilevyllä. Järeämmän virransyötön lisäksi B450-malleihin verrattuna molemmissa emolevyissä on sama äänipiiri, verkko-ohjain on päivitetty gigabitin nopeudesta 2,5 gigabittiin, Asuksessa on mukana Wi-Fi 6 -tuki ja Gigabytessä toinen virransyötön jäähdytyssiileistä on päivitetty kiinteästä alumiinipalikasta kunnon rivastoon.

Videolla käydään läpi nykyisten B450- ja X470-emolevyjen tilanne tulevien Zen 3 -prosessoreiden tuen suhteen, B550-piirisarjan ominaisuudet ja erot verrattuna B450- ja X570-piirisarjoihin sekä ennakkotietoja hintatasosta.

