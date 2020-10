Proshop julkaisi GeForce RTX 30 -sarjan myyntitilastot ja tilausmäärät

Proshopin mukaan se on tähän mennessä saanut toimitettua yhteensä reilut 420 RTX 30 -sarjan näytönohjainta, kun jonossa on vielä yli 3700 tilausta.

NVIDIA julkaisi Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat GeForce RTX 30 -sarjan näytönohjaimet reilu kuukausi sitten. Tähän mennessä myyntiin asti on saatu RTX 3080- ja RTX 3090 -mallit, eikä julkaisu ole mennyt ihan niin kuin strömsössä. RTX 3070 -mallin oli tarkoitus tulla myyntiin viikon kuluttua, mutta NVIDIA on ilmoittanut siirtäneensä sen julkaisun kuun lopulle.

Keskustelupalstoilla on käyty kiivasta väittelyä NVIDIAn tuoreimman julkaisun jälkitunnelmissa muun muassa siitä, kuinka paljon näytönohjainten heikko saatavuus on kiinni kysynnästä ja kuinka paljon tarjonnasta. NVIDIAn toimitusjohtaja Jensen Huangin mukaan heillä ei ole ongelmia toimitusmäärien suhteen, vaan tuotanto sujuu normaalisti, mutta kysyntä on yksinkertaisesti ylittänyt yhtiön suurimmatkin toiveet.

Faktaa siitä, kuinka suuria toimitukset todella ovat olleet on saatavilla vain vähän. Tiedossa on esimerkiksi se, että ainoana suomalaisena kortteja julkaisupäiväksi saaneella Jimm’s PC-Storella oli myynnissä yhteensä 50 näytönohjainta, mutta sen jälkeisistä myynneistä ei ole saatavilla dataa. Nyt tanskalainen, pohjoismaiden laajuisesti toimiva Proshop on tuonut valoa tilanteeseen julkaisemalla yksityiskohtaista dataa omista toimitusmääristään. Proshop on yksi pohjoismaiden suurimmista verkkokaupoista.

Tiistai-iltaan päivätyissä tilastoissa on eriteltynä mallikohtaisesti kaikki ProShopin myymät GeForce RTX 3070-, RTX 3080- ja RTX 3090 -mallit. RTX 3070 -näytönohjaimet eivät ole luonnollisesti vielä myynnissä, joten asiakkaat eivät ole vielä tilanneet niitä. Proshop on kuitenkin tilannut niitä varastoon yhteensä 3580, joista 180 on tällä hetkellä matkalla valmistajilta ja 25 on jo saapunut sen varastoille.

RTX 3080:n kohdalla päästään katselemaan myös tilausmääriä. Proshopin kautta on tällä hetkellä jonossa 3435 RTX 3080 -tilausta, kun Proshop itse on tilannut varastoonsa 8400 näytönohjainta. Matkalla valmistajilta kaupalle on tällä hetkellä 123 RTX 3080 -korttia ja yhtiö on toimittanut tähän mennessä asiakkailleen yhteensä 344 näytönohjainta.

RTX 3090 -lippulaivamalleja Proshop on tilannut varastoonsa yhteensä 1905. Asiakkaille on toimitettu tähän mennessä 78 näytönohjainta ja jonossa on tällä hetkellä 283 asiakasta. Näytönohjaimia on parhaillaan matkalla valmistajilta Proshopille yhteensä 55 kappaletta.

Lähde: Proshop