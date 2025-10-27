Keskiluokkaan suunnattu järjestelmäpiiri on varustettu jo vanhahtavilla Cortex-A78- ja -A55-ytimillä, mutta suorituskykyparannusten luvataan silti olevan merkittäviä.

Qualcomm on terästänyt keskiluokan järjestelmäpiiriensä valikoimaa uudella keskiluokan Snapdragon 6s Gen 4 -järjestelmäpiirillä. Uusi piiri valmistetaan Samsungin 4 nanometrin valmistusprosessilla.

Qualcommin mukaan uusi Snapdragon 6s Gen 4 -järjestelmäpiiri tarjoaa jopa 36 % parempaa prosessori- ja 59 % parempaa grafiikkasuorituskykyä, kuin edeltävä 6s Gen 3. Suorituskyvyn takaa löytyy Kryo-prosessori neljällä 2,4 GHz:n Cortex-A78- ja neljällä 1,8 GHz:n Cortex-A55-ytimellä sekä 2,3 GHz:n Adreno 810 -grafiikkaohjain Variable Rate Shading -tuella. Ydinten tueksi saa maksimissaan 12 Gt LPDDR4X-4200- tai LPDDR5X-6400-muistia sekä haluamansa määrän UFS 3.1 -tallennustilaa.

Järjestelmäpiirin Spectra ISP on varustettu kahdella 12-bittisellä linjalla ja se tukee maksimissaan 200 megapikselin sensoreita. Heikossa valaistuksessa otettavia kuvia parannetaan Multi-Frame Noise Reduction -tekniikalla, joka prosessoi ja yhdistää useita kuvia häiriöiden vähentämiseksi. Yhteyksistä on vastuussa Snapdragon X62 5G-modeemi 5G mmWave- ja sub-6 GHz -tuella sekä tarkemmin määrittelemättömällä FastConnect-ohjaimella, joka tukee Wi-Fi 6E:tä ja Bluetooth 5.4:ää sekä Bluetooth LE Audiota.

Snapdragon 6s Gen 4 tukee GPS-, Glonass-, BeiDou-, Galileo-, QZSS- ja NavIC-paikannuspalveluita ja se osaa hyödyntää laitteen muita sensoreita paikannusksen tarkentamiseen katutasolla. Latauspuolella tuettuna on Quick Charge 4+ -teknologia eikä mainintoja mahdollisesta USB-PD-tuesta ole näkyvissä. USB-C on versiota 3.1.

Lähde: Qualcomm