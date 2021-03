Qualcomm julkaisi uuden Snapdragon 780G 5G -järjestelmäpiirin

Uutuuspiiri sijoittuu 7-sarjan huipulle ja keskittyy erityisesti AI-suorituskyvyn sekä kuvausominaisuuksien parantamiseen.

Qualcomm on laajentanut järjestelmäpiiriperhettään jälleen uudella tulokkaalla. Tällä kertaa vuorossa on 7-sarjan uusi huippumalli – Snapdragon 780G 5G. Ylemmän keskihintaluokan mobiililaitteisiin suunnattu uutuuspiiri panostaa erityisesti AI-suorituskykyyn sekä kuvausominaisuuksiin ja se on valmistettu modernilla 5 nm:n viivanleveydellä.

Snapdragon 780G 5G:n kuvausominaisuuksista huolehtii Spectra 570, jonka kolme kuvaprosessoria mahdollistavat kolmen samanaikaisen kuvan tallentamisen zoom-, laajakuva- ja ultralaajakulmakameroiden avulla. 780G onkin valmistajan ensimmäinen 7-sarjan piiri, joka kykenee kolmen yhtäaikaisen kuvan ottamiseen. Kuvauspuolen uutuutena on myös low light architecture, joka parantaa heikossa valaistuksessa otettujen kuvien laatua. AI-puolesta piirissä huolehtii valmistajan kuudennen sukupolven AI Engine ja Qualcomm Hexagon 770 -prosessori. AI-suorituskykyä onkin Qualcommin mukaan tuplat edelliseen sukupolveen verrattuna.

Edeltäjänsä tavoin ja nimensä mukaisesti Snapdragon 780G 5G tukee myös 5G-yhteyksiä. Modeemi on integroituna piiriin. Snapdragon 765G:stä löytynyt X52 5G-modeemi on kuitenkin korvattu tuoreella X53 5G-modeemilla, joka kykenee maksimissaan 3,3 Gb/s latausnopeuksiin sub 6 GHz -tekniikalla. Snapdragon 780G 5G tuo ensimmäisenä 7-sarjalaisena tuen myös Wi-Fi 6:lle ja Qualcommin Snapdragon Sound -teknologialle.

Totuttuun tapaan myös suorituskykyä on paranneltu. Prosessori käyttää Kryo 670-ytimiä, jotka yltävät korkeimmillaan 2,4 GHz:n taajuudelle ja sen luvataan tarjoavan jopa 40 prosenttia parempaa suorituskykyä edeltäjäänsä verrattuna. GPU on päivitetty Adreno 642:een, joka tukee päivitettäviä ajureita. Grafiikkapiirin suorituskyvystä valmistaja ei kuitenkaan antanut vertailulukuja aiempiin sukupolviin verrattuna.

Snapdragon 780G 5G -järjestelmäpiiriä käyttäviä kuluttajatuotteita on odotettavissa markkinoille kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana.

Lähde: Qualcomm