Toisen sukupolven W5-alustat eroavat edeltäjistään vain uudistuneen, satelliittiyhteydet ja tarkemman kaksitaajuus GPS:n mahdollistavan modeemipiirinsä osalta.

Järjestelmäpiirijätti Qualcomm on terästänyt älykelloihin suunniteltujen piiriensä valikoimaa uusilla Snapdragon W5 Gen 2 -sarjan piireillä. Ensimmäisenä uusi W5 Gen 2 nähdään Googlen tuoreessa Pixel Watch 4 -älykellossa.

Qualcomm Snapdragon W5 Gen2 ja W5+ Gen 2 noudattavat tuttua mallia, jossa Plus-mallin erottaa perusmallista erillinen aina päällä oleva AON-apuprosessori. Alusta on pysynyt muiltakin osiltaan hyvin samankaltaisena edeltäjänsä kanssa ja ainut ero vaikuttaisi olevan modeemipiirissä.

Varsinaisena järjestelmäpiirinä W5 Gen 2:ssa toimii sama tuttu 4 nanometrin luokan prosessilla valmistettu SW5100, jonka sisällä sykkii neljä Cortex-A53-ydintä. Virranhallinnasta on vastuussa niin ikään vanha tuttu PMW5100 ja Plus-malleissa on käytössä sama QCC5100-apuprosessori, kuin Gen 1:ssäkin. Modeemi sen sijaan on muuttunut; Gen 1:ssä oli käytössä WTR3925 terästettynä QPA5590:llä ja QFM5518:lla, kun Gen 2:ssa käytetään WTR3925:n parina QPA6590 ja QFM6518. Uudet modeemin osat mahdollistavat aiempaa tarkemman kaksitaajuus GPS:n sekä satelliittiyhteydet.

