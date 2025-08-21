UL Benchmarksin uusin säteenseurantaan keskittyvä testi on alustariippumaton ja sen luvataan olevan kaikkine muutoksineen jopa viisi kertaa raskaampi, kuin alkuperäinen Solar Bay.

Kotimaisista juuristaan tunnettu UL Benchmarks on laajentanut jälleen suosittua 3DMark-testiohjelmistoaan. Uusi Solar Bay Extreme on alustariippumaton säteenseurantasuorituskykyyn keskittyvä testi.

Kuten jo nimestä voi päätellä, uusi Solar Bay Extreme perustuu aiempaan Solar Bay -testiin, mutta yhtiö ei ole tyytynyt vain vääntämään asetuksia kaakkoon, vaan mukana on myös muita uudistuksia.

Solar Bay Extreme on UL Benchmarksin mukaan jopa viisi kertaa raskaampi, kuin alkuperäinen Solar Bay. Kuormaa on kasvatettu muun muassa lisäämällä testiin uudet säteenseurantaa hyödyntävät läpinäkyvät pinnat, suunnattujen valojen luomat pehmeät varjot ja karheat heijastukset. Mukana on myös entistä enemmän heijastavia pintoja, enemmän NPC-hahmoja ja alkuperäisen kokoonpanopaikan rinnalle toinen vastaava kilpailevan kokoonpanotiimin kera.

3DMark Solar Bay Extreme toimii Windowsilla, Windows on Armilla, macOS:lla, iOS:lla ja Androidilla. Se tukee DirectX 12-, Vulkan- ja Metal-rajapintoja. Solar Bay Extreme on ilmainen päivitys 3DMarkin omistaville käyttäjille.

