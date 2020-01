Yritys julkisti New Delhissä uudet Snapdragon 720G-, 662- ja 460-järjestelmäpiirit.

Qualcomm on julkistanut eilen Intiassa kolme uutta järjestelmäpiiriä, jotka ovat suunattu edullisempien hintaluokkien 4G-puhelimiin. Uutuuksista suorituskykyisin Snapdragon 720G sisältää pelioptimointeja, Snapdragon 662 tarjoaa tuen kolmoiskameralle ja Snapdragon 460 tarjoaa suorituskykyparannuksia sarjan aiempiin piireihin nähden. Kaikki kolme piiriä tarjoavat WiFi 6- ja Bluetooth 5.1 -tuen.

Uutuuskolmikon suorituskykyisin malli on kahdeksan nanometrin prosessilla valmistettava Snapdragon 720G (SM7125), joka on suunnattu erityisesti peli- ja viihdekäyttöön. Piiri tukee mm. 10-bittistä HDR-pelaamista sekä Qualcomm aptX Adaptive -ääniä. Prosessoripuolella tarjolla on kaksi Cortex-A76-pohjaista suorituskykyistä ydintä 2,3 GHz:n maksimikellotaajuudella sekä kuusi Cortex-A55-pohjaista virtapihiä yhdintä. Grafiikkasuorittimena toimii Adreno 618. Piiristä löytyy myös 192 megapikselin kuvia ja 4K-videotallennusta tukeva Qualcomm Spectra 350L -kuvasignaaliprosessori, Qualcommin viidennen sukupolven tekoälymoottoria hyödyntävä Hexagon 692 DSP-suoritin sekä X15 LTE-modeemi, joka tukee kolminkertaista carrier aggregationia sekä jopa 800 Mbit/s latausnopeutta.

11 nanometrin prosessilla valmistettava Snapdragon 662 (SM6115) keskittyy erityisesti kamera- ja tekoälyominaisuuksiin. Piirin uusi Spectra 340T -kuvasignaaliprosessori tukee jopa kolmen kameran järjestelmiä ja nopeaa vaihtamista niiden välillä sekä HEIF-kuvaformaattia. Kahdeksasta Kryo 260 -prosessoriytimestä neljä perustuu Cortex-A73-malliin ja neljä Cortex-A53-malliin. Grafiikkapuolesta vastaa Adreno 610 GPU. Piirin sisäinen X11 LTE-modeemi tukee 390 Mbit/s maksimilatausnopeutta, kaksinkertaista carrier aggregationia sekä 2×2 MIMO:a. Varustukseen kuuluu myös yrityksen kolmannen sukupolven tekoälymoottoria hyödyntävä Hexagon 683 DSP.

Myöskin 11 nanometrin linjastolta valmistuva Snapdragon 460 (SM4250) keskittyy puolestaan edullisiin puhelimiin suunnatun 4-sarjan suorituskyvyn parantamiseen. Ensimmäistä kertaa 4-sarjassa Snapdragon 460 käyttää erillisiä suorituskyky- ja virransäästöprosessoriytimiä (Kryo 240). Prosessorisuorituskyvyn kehutaankin parantuneen 70 % aiempiin 4-sarjan piireihin nähden. Adreno 610 -grafiikkasuoritin on lainattu 6-sarjasta ja se tarjoaakin 60 % suorituskykyparannuksen Snapdragon 450 -piiriin nähden. Snapdragon 460 sisältää myös Spectra 340 -kuvasignaaliprosessorin, Hexagon 683 DSP:n sekä X11 modeemin 662-mallin tapaan.

Xiaomi ja Realme ovat jo ilmoittaneet työstävänsä parhaillaan uusiin piireihin perustuvia puhelinmalleja. Ensimmäise Snapdragon 720G -laitteet saapuvat ensimmäisellä vuosineljänneksellä, Snapdragon 662- ja 460-laitteet vuoden loppuun mennessä.

Lähde: Qualcomm