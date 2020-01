Pula 14 nanometrin prosessilla valmistettavista palvelinprosessoreista ei lupaa hyvää työpöytäprosessoreiden puolellekaan.

DigiTimes uutisoi omiin lähteisiinsä perustuen viime viikolla, että Intelin prosessoreiden toimitusvaikeudet tulisivat jatkumaan läpi tämänkin vuoden. Nyt huhuille on saatu tukea virallisemmalta taholta.

The Register on saanut HPE:ltä yksinoikeudella lausunnon koskien Intelin prosessoreiden heikkoa saatavuutta. HPE:n mukaan koko ala kärsii Cascade Lake -arkkitehtuuriin perustuvien Xeon Scalable -prosessoreiden heikosta saatavuudesta, minkä uskotaan jatkuvan läpi vuoden 2020.

HPE kertookin toivovansa asiakkaiden tutustuvan vaihtoehtoisiin prosessoreihin, nyt kun niitä on vielä hyvin saatavilla. Registerin mukaan suurin pula on tällä hetkellä Xeon Silver 4200 -sarjan prosessoreista ja se on saanut varmistettua alan lähteiltään myös esimerkiksi Dellin ja Lenovon kärsivän samasta ongelmasta.

HPE:n lausuntoa voidaan pitää huolestuttavana myös kuluttajapuolen kannalta. Intel on aiemmin varmistanut panostavansa rajallisesta kapasiteetistaan eniten suurten katteiden tuotteiden, kuten Xeon Scalable -palvelinprosessoreiden, tuotantoon. Cascade Lake -prosessorit valmistetaan Intelin työpöytäprosessoreiden tapaan 14 nanometrin prosessilla ja mikäli niistä on markkinoilla pulaa, ei voida olettaa työpöytäprosessoreiden tilanteen olevan sen ruusuisempi.

Lähde: The Register