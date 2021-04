Razerin uusi kevyt matkahiiri käyttää standardikokoisia AA- tai AAA-paristoja.

Razer on julkaissut tänään toisen sukupolven version Orochi-hiirestään. Kyseessä on kannettavan tietokoneen kaveriksi suunnattu kevyt ja pienikokoinen langaton pelihiiri. Orochi V2 painaa alle 60 grammaa (ilman paristoa) ja se on suunniteltu käytettäväksi kaikilla otetyypeillä.

Hiiri käyttää Razerin langatonta HyperSpeed-yhteystekniikkaa ja samaan USB-lähettimeen voi yhdistää myös Razerin langattoman näppäimistön. Yhdellä AA-paristolla luvataan 900 tuntia käyttöaikaa Bluetooth-tilassa tai 425 tuntia HyperSpeed-yhteydellä. Painon minimoimiseksi sisälle mahtuu vaihtoehtoisesti myös AAA-kokoinen paristo.

Orochi V2 käyttää Razerin omia mekaanisia hiirikytkimiä, joille luvataan 60 miljoonan kilkkauksen kestoikä. Ohjelmoitavia näppäimiä on kuusi kappaletta ja hiiren asetukset on mahdollista tallentaa sisäiseen muistiin. Liikkeen seuraamisesta vastaa Razerin optinen 5G-sensori 18 000 CPI:n herkkyydellä, 450 IPS:n nopeudella ja 40 G:n kiihtyvyydellä.

Orochi V2 tulee saataville välittömästi mustana ja valkoisena 79,99 euron suositushintaan. Razerin sivuilta voi myös tilata väriltään kustomoidun version 99,99 euron hintaan. Razer myöntää hiirelle kahden vuoden takuun.

Lähde: Razer