Razer BlackWidow V4 75% Barebones ei ole varsinaisesti uusi näppäimistö, vaan ilman kytkimiä ja näppäinhattuja toimitettava edullisempi versio pari vuotta vanhasta 75 %:n perusmallista.

Aikamme pelaajien johtavaksi lifestylebrändiksikin itsensä ylentänyt Razer on täydentänyt näppäimistövalikoimaansa mielenkiintoisella uutuudella. Uusi BlackWidow-sarjan edustaja on yhtiön ensimmäinen ns. barebones-näppäimistö.

Razer BlackWidow V4 75% Barebones ei ole varsinaisesti uusi näppäimistö, sillä kyse on barebones-versiosta vuonna 2023 julkaistusta mallista. Se on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat valita näppäimistöön omat kytkimensä ja näppäinhattunsa, eikä maksaa turhiksi jäävistä vakiokytkimistä tai hatuista. Mukana on kuitenkin pari pyöriteltävää nuppia ja yksi rulla erilaisiin mediatoimintoihin.

Barebones-näppäimistöön kuuluu luonnollisesti sen runko, erilaiset äänenvaimennuslevyt, tehtaalla esivoidellut vakaimet sekä piirilevy. BlackWidow V4 75% Barebonesin piirilevy tukee sekä 3- että 5-pinnisiä kytkimiä, joten jokainen käyttäjä voi valita taatusti omat suosikkikytkimensä.

Oli kytkinvalinta mikä tahansa, näppäimistö on yhteydessä tietokoneeseen USB-kaapelilla ja se tukee Razerin 8000 hertsin HyperPolling-teknologiaa. Piirilevy on varustettu näppäinkohtaisella Razer Chroma -RGB-valaistuksella.

Razer BlackWidow V4 75% Barebones on saatavilla ainakin toistaiseksi vain US ANSI -asettelulla ja se on hinnoiteltu yhtiön Suomen verkkokaupassa 149,99 euroon mustana versiona. Valkoisesta väristä saa maksaa 10 euroa lisää, eli 159,99 euroa. Yhtiö tarjoaa näppäimistön kaveriksi luonnollisesti myös omia kytkimiään ja näppäinhattujaan vaihtelevin hinnoin.

Lähde: Razer