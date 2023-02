AMD ilmoitti tiistaina viime vuoden viimeisen neljänneksen Q4/2022 ja koko vuoden 2022 tuloksen. AMD:n liikevaihto vuonna 2022 oli 23,6 miljardia dollaria ja voittoa kertyi 1,3 miljardia dollaria. Analyytikkojen odotukset ylittyivät, kun yhtiö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan Q4 aikana 16 % ja koko vuonna 44 % viime vuoteen verrattuna. Nettotulos kuitenkin laski viimeisellä neljänneksellä 98 % ja koko vuonna 58 %. Tästä huolimatta yhtiön osakekurssi on viimeisen kuukauden aikana noussut yli 30 %.

“2022 was a strong year for AMD as we delivered best-in-class growth and record revenue despite the weak PC environment in the second half of the year”. totesi AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su lehdistötiedotteessa.