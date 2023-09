Yhtiön toisen sukupolven optisilla analogikytkimillä varustetut näppäimistöt tulevat saataville täyskokoisena, TKL-versiona sekä 60 %:n Mini-mallina.

Kaikkien pelaajien lifestylebrändiksi julistautunut Razer pitää parhaillaan RazerCon 2023 -tapahtumaa. Erilaisten messuhurvitusten ja pelitapahtumien lisäksi RazerConissa on julkaistu myös uutta rautaa.

Razer julkaisikin siellä kerralla koko linjaston uusia ammattilaisille suunnattuja Huntsman V3 Pro -näppäimistöjä. Saataville tulevat täyskokoinen, TKL-malli sekä 60 % -kokoluokan Mini. Ammattilaisvaatimusten mukaisesti RGB-valaistus on kattavaa ja hohtaa teksturoitujen ja kaksoisvalettujen PBT-näppäinhattujen merkintöjen läpi.

Koko kolmikolle yhteisiä ominaisuuksia ovat yhtiön omat Analog Optical Switches Gen-2 -kytkimet, joissa on sisäänrakennettuna metallinen vakautin. Kytkimen kytkentäsyvyys on säädettävissä 0,1-4,0 mm:n välillä ja ne vaativat 40 g:n painallusvoiman ja se tukee Rapid Trigger -tilaa, jossa kytkin resetoituu heti sen liikahtaessa ylöspäin. Täyskokoisessa ja TKL-mallissa on nuolinäppäinten yläpuolella pieni merkkivalonäyttö profiileja ja suoraan laitteella tehtäviä säätöjä varten, monitoimirulla ja täyskokoisen tapauksessa kolme ja TKL:n kohdalla kaksi ohjelmoitavaa mediapainiketta.

Koko näppäimistöperhe saapuu myyntiin välittömästi ja ne ovat jokainen saatavilla pohjoismaisella asettelulla. Täyskokoisen mallin hinta on yhtiön omassa verkkokaupassa 289,99 euroa, TKL-mallin 249,99 euroa ja Minin 209,99 euroa.

