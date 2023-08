Näppäimistö tukee sekä 3- että 5-pinnisiä hotswap-kytkimiä, mikäli mukana tulevat tuntopisteelliset mutta hiljaiset kytkimet eivät istu omaan pirtaan.

Pelaajien lifestylebrändiksi itseään kutsuva Razer täydensi hiljattain alkuvuodesta startattua Blackwidow V4 -sarjaa kahdella uudella näppäimistöllä. Nyt joukkoon liittyy yhtä kokoa pienempi sisarus.

Razer Blackwidow V4 75% on nimensä mukaisesti 75 % -kokoluokan näppäimistö. Se on varustettu oletuksena yhtiön omilla 3. sukupolven tuntopisteellisillä mutta hiljaisilla oransseilla kytkimillä, jotka on voideltu valmiiksi GPL 205g0 -voiteluaineella. Mikäli kytkimet eivät miellytä, tukee näppäimistön piirilevy sekä 3- että 5-pinnisiä hotswap-kytkimiä. Piirilevyllä on myös valmiit reiät ruuvattavia lisävakauttajia varten.

Blackwidow V4 75%:stä löytyy standardiasettelun lisäksi pieni rullakytkin sekä kaksi mediapainiketta. Koko komeus istuu alumiinikannella ja ranteita hellii tekonahkainen, magneettikiinnitteinen rannetuki. Näppäimistö hohtaa valoa jokaisen kaksoisvaletun PBT-näppäinhatun alta ja lävitse, jonka lisäksi näppäimistön kylkiin on lisätty valonauhat tunnelmaa tuomaan.

Näppäimistö on langallinen ja päivittää tilaansa tietokoneelle parhaimmillaan jopa 8000 hertsin nopeudella. Sen sisältä löytyy aivojen lisäksi useampaan kerrokseen jaettu rakenne, jossa on niin tukilevyjä kuin äänenvaimennustakin mukana.

Razer Blackwidow V4 75% on saatavilla välittömästi sekä US- että International US (ISO) -näppäinasetteluilla. Mainintaa mahdollisista tulevista muista asetteluista ei ole. Näppäimistön suositushinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 219,99 euroa.

Lähde: Razer