Pro Type Ergon ultramatalia näppäimiä käyttävä asettelu on jaettu kahtia kymmensormijärjestelmää ajatellen ja näppäimistön keskiosa nousee 10° kaaressa muuta runkoa korkeammalle.

Kaikkien pelaajien lifestylebrändinä itseään pitävä Razer on terästänyt tällä kertaa enemmän tuottavaan työhön suunnattua tuotevalikoimaansa. Yhtiön uusi Pro Type Ergo on nimensä mukaisesti ergonomiaan panostava näppäimistö.

Razer Pro Type Ergo on ergonomisesti muotoiltu, näppäinasettelultaan kahteen osaan jaettu näppäimistö. Näppäimistön keskiosa nousee 10° kaaressa muuta näppäimistöä korkeammaksi. B-näppäin on tuplattu ja se löytyy sekä vasemmasta että oikeasta puoliskosta. Vaikka kyseessä on täyskokoinen näppäimistö, on sen asettelu hieman tiivistetty ja Scroll Lock- sekä Pause -näppäimet on jätetty pois kyydistä. Näppäimet käyttävät kumikupuja ja saksimekanismia. Ultramatalat näppäinhatut on muotoiltu sormenpäitä koverasti mukaileviksi.

Perusnäppäinten lisäksi näppäimistön vasemmasta reunasta löytyy pyöritettävä monitoiminuppi sekä viisi makronäppäintä ja oikeasta yläreunasta puolestaan toinen pyöritettävä medianuppi, kolme pikanäppäintä sekä yhteysnäppäimet HyperSpeed Wireless -yhteydelle ja kolmelle Bluetooth-laitteelle. Yksi kolmesta pikanäppäimestä käynnistää pitkään painettuna AI Prompt Master -työkalun, jolla voi luoda sähköposteja, tiivistää tekstiä ja uudelleen sanoittaa tekstiä helposti haluamaansa kielimallia käyttäen. Valitettavasti Razer ei tarkemmin kerro pikanäppäimistä, mutta ikonin perusteella yksi niistä liittyy tavalla tai toisella akkuun.

Vaikka näppäimistö on suunnattu enemmänkin tuottavaan työhön, löytyy myös siitä Razer Chroma RGB -valaistus. Per näppäin valaistusta ei kuitenkaan ole käytössä, vaan näppäimistö on jaettu 19 alueeseen. Vaikka näppäimet käyttävät kumikupukytkimiä, tukee se N-Key Rolloveria. Näppäimistö yhdistetään tietokoneeseen joko HyperSpeed Wireless-, Bluetooth- tai USB-C-yhteydellä. Langattomana sen akkukestoksi luvataan parhaimmillaan jopa kolme kuukautta. Näppäimistön päivitystaajuus on 1000 hertsiä. Mukaan kuuluu myös tekonahkainen integroitu rannetuki.

Razer Pro Type Ergo tulee saataville välittömästi, mutta ainakin toistaiseksi saatavilla on vain US-asettelu. Näppäimistön hinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 199,99 euroa.

Lähde: Razer