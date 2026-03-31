Luvassa näyttää olevan Googlelle hyvin tyypillistä Pixel-muotoilua.

Googlen tulevasta Pixel 11 -puhelimesta on vuodettu renderöintikuvia, minkä takana on mobiilimaailmasta tuttu tietovuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer. Myös Googlen tuleva taittuvanäyttöinen Pixel 11 Pro Fold -malli päätyi vuotojen kohteeksi aiemmin tässä kuussa.

Pixel 11 ei näytä juurikaan uudistavan ulkoasuaan edeltäjästään Pixel 10:stä – kamerasaareke on edelleen koko puhelimen levyinen erittäin pyöreine kulmineen, mutta tällä kertaa se näyttäisi olevan yhtenäisen musta, kun taas viime vuonna saarekkeessa oli sekä mustaa että harmaata.

Ohuiden puhelinten trendiin Google ei näytä hyppäävän mukaan, sillä Pixel 11:n kerrotaan olevan 8,5 mm paksu, eli vain millimetrin kymmenyksen edeltäjäänsä ohuempi. Teknisten ominaisuuksien puolelle on vuototietojen mukaan odotettavissa Googlen seuraavan sukupolven Tensor G6 -järjestelmäpiiriä, 6,3-tuumaista LTPO AMOLED -näyttöä, 12 gigatavua RAM-muistia sekä 128 Gt:n minimitallennustilaa. Suuresta teknisestä harppauksesta ei siis Pixel 11:n kohdalla liene kyse, vaikka Pixel 10 ei hyödyntänytkään näyttöpaneelissaan LTPO-tekniikkaa, kuten testiartikkelissamme on todettu.

Pixel 11 -malliston arvellaan saapuvan markkinoille elokuussa, kuten kahden edeltävänkin sukupolven kohdalla. Pixel 10:n suositushinnat alkoivat 949 eurosta, joten jää nähtäväksi, pitäytyykö Google muistipiirien hintakriisin keskellä samoissa hinnoissa myös tänä vuonna vai onko luvassa korotuksia.

Lähde: Android Headlines