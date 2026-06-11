Razer on julkaissut mikrofonisarjaansa uuden Seiren V3 Pron, lähes viisi vuotta Seiren V2 Pron jälkeen. Uutuusmikrofonia hehkutetaan ammattilaistason laitteeksi käyttäjäystävällisyyttä unohtamatta.
Uusina ominaisuuksina Seiren V3 Pro tukee mm. korkean tarkkuuden 32-bittistä äänitystä (32-bit float recording) sekä sisäänrakennettua DSP-ominaisuutta (digital signal processing), joka tekoälyavusteisesti esimerkiksi poistaa äänityksestä ylimääräisiä taustaääniä paikallisesti itse mikrofonin laitteistossa.
Seiren V3 Prossa on kaksi USB-C-liitäntää esimerkiksi tietokoneeseen yhdistämistä varten sekä yksi XLR-liitäntä audiolaitteita varten. Mikrofonin runko on suunniteltu eristämään tärinöitä ja laitteen käsittelystä syntyviä ääniä. Siinä on myös fyysinen rullasäädin signaalin vahvuudelle (gain) ja kosketuspainike puheen nopealle vaimennukselle. Lisäksi mikrofonia ympäröi Razer Chroma RGB -valorengas. Laitteen asetuksia voi säätää Razer Synapse -ohjelmiston kautta.
Seiren V3 Pro on saatavilla Razerilta 289,99 euron suositushintaan.
Lähde: Razer
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