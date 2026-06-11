Myös tulevan iOS 27:n lähdekoodista on löydetty viitteitä uudesta taittuvanäyttöisesti mallista.

Applen syksyllä julkaistavien iPhone 18 -mallien oheen odotetaan hyvin suurin todennäköisyyksin myös valmistajan ensimmäistä taittuvanäyttöistä mallia, josta on liikkunut huhuja moneen otteeseen jo aiemminkin esimerkiksi suojakuorien renderöintikuvien muodossa. Uutuuden mallinimen arvellaan olevan joko iPhone Fold tai iPhone Ultra. Nyt taittuvanäyttöisen iPhonen mallikappaleesta (dummy) on vuodettu myös aidon näköisiä valokuvia viestipalvelu X:ssä.

Teknologia-aiheisiin keskittyvä tietovuotaja Sonny Dickson kertoo X:ssä, että Applen uutuus saapuisi markkinoille aluksi vain valkoisena. Kuvissa puhelin näkyy sekä suljettuna että avattuna, ja äänenvoimakkuuspainikkeet näyttävät olevan sijoitettuna puhelimen yläreunaan. Sisänäytön etukamera näkyy vasemmassa yläkulmassa ja takakamera koostuu kahdesta sensorista.

Syksyn julkaisulle on saatu lisävahvistusta lisäksi hiljattain esitellyn iOS 27 -käyttöjärjestelmän lähdekoodista, josta on löydetty viitteitä nimenomaan taittuvanäyttöisten puhelinten ominaisuuksista. Uuden iOS 27:n kerrotaan esimerkiksi tunnistavan, millon puhelin on taitetussa ja avatussa tilassa, ja miten paljon sisänäyttöä on avattu.

Lähde: X (1, 2)