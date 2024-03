Ainakin alkuun Seiren V3 -perheeseen kuuluvat vain Chroma- ja Mini-mallit, mutta aiempien sukupolvien perusteella lisämalleja saattaa olla luvassa myöhemmin.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer on täydentänyt mikrofonivalikoimaansa kahdella uudella mallilla. Yhtiön Mobile, Console & Streaming -osaston johtaja Nick Bournen mukaan uudet Seirenit ”yhdistävät huippuluokan äänenlaadun Razer Chroma RGB:n dynaamiseen hohtoon”, vaikka RGB-valaistus löytyykin vain toisesta uutuuksista.

Razer Seiren V3 Chroma on USB-väyläinen mikrofoni, joka kiinnittää taatusti huomion yli puoli mikrofonia kattavalla RGB-valaistuksellaan. Se tukee luonnollisesti myös yhtiön Stream and Game Reactive Lighting -teknologiaa, mikäli esimerkiksi pelin räjähdysten kanssa tunnelmassa mukana elävä mikrofoni houkuttaa perinteisiä väriprofiileita enemmän.

Äänet mikrofonissa kaappaa 16 mm:n kondensaattorikapseli superhertta-kuviolla (supercardioid). Sen näytteenottotaajuus on 96 Hz ja resoluutio 24 bittiä. Taajuusvasteeksi luvataan 20-20 000 Hz, herkkyydeksi -34 dB (1V / Pa @ 1 kHz) ja sen maksimi äänenpainetaso eli SPL on 110 dB. Signaali-kohinasuhteeksi luvataan 96 dB(A).

Seiren V3 Chroman laelta löytyy pyöreä painike, joka toimii mykistyspainikkeena yhdellä näpäytyksellä. Razer ehdottaa kaksois- ja kolmoisnäpäytysten käyttöä RGB:n ja digitaalisen herkkyyden (gain) säätöön, mutta niihin voi konfiguroida muitakin toimintoja. Mikrofonin edestä löytyy äänenvoimakkuussäädin ja runkoon on sisäänrakennettu iskunvaimentimet. Mikrofonin takaa löytyy USB-C-liitäntä ja mukana toimitetaan USB-A-USB-C-kaapeli jonka läpi pyydetään 350 mA:n virtaa 5 voltin jännitteellä.

Toinen uutuusmikrofoni tottelee nimeä Razer Seiren V3 Mini. Kompaktin kokoiseen pakettiin on mahdutettu pykälää pienempi 14 mm:n kondensaattorikapseli, mutta muuten se vastaa hyvin pitkälti isoveljeään; Eroksi jää vain herkkyys (-36 dB (1V / Pa @ 1 kHz).

Myös Minin päältä löytyy vastaavan näköinen painike kuin Chromasta, mutta Minin tapauksessa se toimii vain mykistyspanikkeena. Äänenvoimakkuussäädintä mikrofonissa ei ole, mutta iskunvaimennin on saatu mukaan heppoisemman näköisestä jalustasta huolimatta.

Razer Seiren V3 Chroma on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön verkkokaupassa Suomeen ostettaessa 149,99 euroon. Seiren V3 Mini saapuu niin ikään myyntiin heti ja se on hinnoiteltu 59,99 euroon. Choman runko on aina musta, mutta Minin saa sen lisäksi valkoisena ja pinkkinä.

Lähde: Razer