Razerin tuottavaan työhön suunnattu Pro-sarja on värimaailmaaltaan yksinkertaistetun valkoharmaa valaistusta myöden.

Vaikka Razer tunnetaan pelituotteistaan, on yhtiöllä ollut pitkään myös tuottavaan työhön suunnattuja tuotesarjoja. Uudet Razer Pro -sarjan näppäimistö ja hiiri ovatkin vapaat pelaamisen lifestylebrändiksin itsensä mieltävän yhtiön pelituotteiden RGB-loistosta sekä yhtiön tunnusomaisesta vihreästä.

Razer Pro Type Ultra on langaton mekaaninen näppäimistö, jonka muotokieltä yhtiö kuvaa ergonomiseksi kiitos tekonahkaisen rannetuen. Ottaen huomioon kohderyhmän, voidaan Razerin keltaisten kytkinten valintaa pitää varsin erikoisena. Lineaariset kytkimet on yleensä suunnattu pelaamiseen ja tuntopisteelliset enemmän tuottavaan työhön. Kytkinten sisältä löytyy ääntä vaimentavaa vaahtoa pitämään toimiston feng shuin rikkumattomana klikkailevista soraäänistä.

Metallinharmaan runkolevyn päällä kelluu valkoiset näppäimet, jotka on taustavalaistu valkoisin LED-valoin. Näppäinhatut on valmistettu valitettavasti ABS-muovista, mutta niiden päällä on soft touch -pinnoite antamaan tipan luksusta arkeen. Näppäimistölle luvataan mekaaniselle näppäimistölle erikoisesti vain 10 key rollover -tuki.

Razer Pro Type Ultra tukee sekä 2,4 GHz:n HyperSpeed-yhteyksiä että Bluetoothia ja sen mukana tulee yhtiön Productivity Dongle -vastaanotin. Näppäimistö tukee yhdistämistä neljään laitteeseen samanaiksesti. Mikäli langattomalle toiminnalle ei ole tarvetta, voi näppäimistön yhdistää tietokoneeseen myös lataukseen soveltuvalla USB-C-kaapelilla. Akun luvataan kestävän yhteydestä riippuen 207-214 tuntia ilman taustavalaistusta ja noin 13 tuntia yhteydestä riippumatta valaistuksen kera.

Razer Pro Click Mini on pienikokoinen, painikkeita lukuunottamatta symmetrisesti. Hiirestä löytyy yhtiön omat hiljaiset mekaaniset kytkimet, jotta hiiri sopii paremmin uuden näppäimistön kaveriksi. Kytkimille luvataan poikkeuksellisen matala 15 miljoonan klikkauksen kesto. Päänäppäinten lisäksi hiirestä löytyy sivuttaisvieritystäkin tukeva rulla, jonka voi vapauttaa porrastetusta toiminnasta vapaaseen pyörintään yhden kytkimen painalluksella, sekä kaksi peukalonäppäintä.

Hiiren optisen sensorin luvataan yltävän 12 000 DPI:n tarkkuuteen, 300 IPS:n nopeuteen ja 35 G:n kiihtyvyyteen. Langattomana se tukee sekä 2,4 GHz:n HyperSpeed-yhteyksiä että Bluetoothia ja maksimissaan neljää laitetta samanaikaisesti. Hiiressä ei ole lainkaan akkua, vaan se toimii yhdellä tai kahdella AA-paristolla. Kahden pariston luvataan kestävän parhaimmillaan 725 tuntia Bluetooth-yhteydellä ja 465 tuntia HyperSpeed-yhteydellä. Razer Pro Click Minin strategiset mitat ovat 100,2 x 62,7 x 34,2 mm ja 88 tai 111 grammaa asennetuista paristoista riippuen.

Sekä Razer Pro Type Ultra että Pro Click Mini tulevat myyntiin välittömästi. Niiden suositushinnat ovat yhtiön omassa verkkokaupassa 169,99 ja 89,99 euroa. Näppäimistö on saatavilla myös Nordic-asettelulla. Mukaan voi halutessaan napata uuden harmaan XXL-kokoisen (940 x 410 x 3 mm) Razer Pro Glide XXL -hiirimaton, jonka saa omakseen 34,99 euron hintaan.

Lähde: Razer