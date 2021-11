Realme varmisti uuden GT 2 Pro -lippulaivan nimen, OnLeaks vuoti renderöinnit

Realme on tunnettu tähän asti edulllisen luokan puhelimistaan, mutta nyt yhtiö aikoo tarjota yhtiön toimitusjohtaja Sky Lin mukaan markkinoille myös todellista lippulaivarautaa. Li varmisti tänään Twitterissä yhtiön ensimmäisen lippulaivapuhelimen saavan nimekseen GT 2 Pro, mutta ei tarkentanut, miksei hän näe esimerkiksi edeltävää GT-mallia lippulaivamallina huolimatta huippuraudasta.

GT 2 Pro – that’s how we are going to name our first and most premium flagship phone. Always feel great to deliver something new and exciting to users worldwide. #realmeGT2Pro pic.twitter.com/ngX5VI409S

— Sky Li (@skyli_realme) November 29, 2021