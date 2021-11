Video: Testissä Razer Enki -pelituoli

Testaamme videolla Razerin uuden 450 euron hintaisen Enki-pelituolin, jota yhtiö mainostaa markkinoiden mukavimmaksi.

Syksyllä julkaistu Razer Enki on päällystetty osittain keinonahalla ja osittain pehmustetulla kankaalla, tuoliin on integroitu ristiseläntuki ja mukana toimitetaan muistivaahtotyyny. Tuoli on suunnattu 166-204 cm pitkille ja alle 134 kg painaville käyttäjille. Liikkuvilla osilla on kolmen vuoden takuu.

Videolla käydään läpi tuolin myyntipakkauksen sisältö ja kasausprosessi, ominaisuudet ja rakenne, säätömahdollisuudet sekä käyttökokemukset. Tuoli on rakenteeltaan laadukas ja istuinmukavuudeltaan sopivan pehmeä. Käsinojat ovat valitettavan rämisevät ja löysät, kuten monissa muissakin pelituoleissa, vaikka osa napeista onkin metallia. Muistivaahtotyyny tuntuu oikeasti käyttökelpoiselta ja ristiselän tuki on tervetullut lisäominaisuus.

