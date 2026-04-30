Motorola on julkaissut edullisempaan keskihintaluokkaan neljä uutta moto g -puhelinta, kun se tammikuussa julkaisi edelliset kolme mallia. Nyt vuorossa ovat moto g87 (otsikkokuvassa), g47, g37 ja isolla akulla varustettu g37 power, jotka kaikki luottavat jälleen erilaisiin Pantone-värivaihtoehtoihin.

200 megapikselin kameralla markkinoitu moto g87 on varustettu 120 hertsin ja 5000 nitin pistemäisen maksimikirkkauden AMOLED-näytöllä (6,78”), kun taas muu mallisto hyödyntää LCD-näyttöä. Järjestelmäpiirinä toimii MediaTekin Dimensity 6400, kuten myös tammikuun g77:ssäkin. RAM-muistia ja tallennustilaa puhelimessa on 8 & 256 gigatavua.

Puhelimen 200 MP:n pääkameran lisäksi siitä löytyy 8 MP:n ultralaajakulma. Akun kapasiteetti on g77:n tavoin 5200 milliampeerituntia 30 watin langallisella latauksella ja käyttöjärjestelmänä rullaa Android 16, jolle valmistaja ei tiedotteessaan tosin kertonut sen tarkempaa päivityslupausta. Suojaluokitus on noussut kiitettävään IP69:ään.

Uutuusnelikon kakkoseksi asettuu moto g47, jossa on 6,67 tuuman LCD-näyttö niin ikään 120 Hz:n virkistystaajuudella. Järjestelmäpiiri on MediaTekin Dimensity 6300, jonka kaverina on RAM-muistia ja tallennustilaa 8 & 128 Gt. Kamerapuolelta löytyy 50 MP:n pääkamera sekä samainen 8 MP:n ultralaajakulma kuin kalliimmassa g87:ssä. Myös akun kapasiteetti on 5200 mAh, mutta hieman alhaisemmalla 20 W:n latauksella.

Edullisin malli moto g37 ei eroa g47:stä kuin RAM-muistin osalta, jota on puolet vähemmän, eli 4 Gt. Lisäksi g37:ssä on vain pääkamera takapuolella (50 MP).

Pakkaa sekoittaakseen Motorola julkaisi myös moto g37 power -variantin, joka parantaa g37-perusmalliin nähden järeällä 7000 mAh:n akulla (30 W) sekä tuplaamalla tallennustilan 256 Gt:uun.

Niin g47:n, g37:n kuin g37 powerinkin kerrotaan saavan käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tietoturvakorjauksia 1 & 3 vuoden edestä. Puhelimissa rullaa julkaisussa Android 16.

Uusien moto g -mallien tekniset tiedot:

  • Värivaihtoehdot (Pantone):
    • moto g87: Blue Atoll, Overture
    • moto g47: Fuchsia Red, Impenetrable, Nautical Blue
    • moto g37 (power): Impenetrable, Nautical Blue, Capri
  • Ulkomitat ja paino:
    • moto g87: 164,6 × 77,4 × 7,4 mm – 183 g
    • moto g47 & g37: 166,2 × 76,5 × 7,9 mm – 191 g (power: paksuus 8,9 mm, paino 215 g)
  • Suojaluokitus:
    • moto g87: IP69
    • moto g47 & g37 (power): IP64
  • Näyttö:
    • moto g87: 6,78” AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
    • moto g47 & g37 (power): 6,67” LCD, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
  • Järjestelmäpiiri (MediaTek):
  • RAM-muisti & tallennustila:
    • moto g87: 8 & 256
    • moto g47: 8 & 128 Gt
    • moto g37: 4 & 128 Gt (power: 4 & 256 Gt)
    • microSD-korttipaikka (koko mallisto)
  • Takakamera:
    • moto g87:
      • 200 MP:n pääkamera, f1.8, PDAF, OIS, häviötön 2x-zoom
      • 8 MP:n ultralaajakulmakamera, f2.2
      • Videokuvaus: 1440p 30 FPS / 1080p 60 FPS
    • moto g47:
      • 108 MP:n pääkamera, f1.7, PDAF, häviötön 3x-zoom
      • 2 MP:n makrokamera, f2.4, FF
      • Videokuvaus: 1440p 30 FPS / 1080p 60 FPS
    • moto g37 (power):
      • 50 MP: pääkamera, f1.8, PDAF
      • Videokuvaus: 1080p 30 FPS
  • Etukamera:
    • moto g87: 32 MP
    • moto g47 & g37 (power): 8 MP
  • Yhteydet & paikannus:
    • 5G NR, 4G LTE, Dual-nano-SIM, eSIM (koko mallisto)
    • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC (koko mallisto)
    • moto g87: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
    • moto g47 & g37 (power): GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
  • Stereokaiuttimet (koko mallisto), 3,5 mm:n kuulokeliitäntä (g47 & g37 [power])
  • Akku ja lataus:
    • moto g87: 5200 mAh, langallinen lataus 30 W
    • moto g47 & g37: 5200 mAh, langallinen lataus 20 W (g37 power: 7000 mAh & 30 W)
  • Käyttöjärjestelmä
    • Android 16 (koko mallisto)

Kaikkien neljän moto g -uutuuden kerrotaan saapuvan myyntiin Euroopassa lähiviikkojen aikana seuraavin suositushinnoin:

Lähde: Sähköpostitiedote

