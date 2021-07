Right to Repair -henkisen Framework-kannettavan toimitukset on aloitettu

Framework-kannettavassa on vaihdettavissa käytännössä kaikki osat rungosta näyttöön ja emolevystä sormenjälkilukijaan.

Right to Repair -liike on saanut jälleen kannatusta Yhdysvalloissa. Liikkeen tavoitteena on saada elektroniikkamarkkinat sallimaan ja mahdollistamaan laitteiden korjaus ilman kalliita merkkihuoltoja.

Saman liikkeen hengessä on mukana myös Framework, joka on nyt julkaissut Framework Laptop -kannettavan. Kannettavan idea on tuoda helppo laajennettavuus ja korjattavuus kuluttajille tekemättä kuitenkaan isoja kompromisseja esimerkiksi kannettavan paksuuden suhteen. Framework on paksuimmasta kohdastaan 15,85 millimetriä ja sillä on painoa noin 1,3 kg konfiguraatiosta riippuen.

Framework tulee saatavilla valmiina tai DIY-henkisenä pakettina, mutta kumpikin niistä on päivitettävissä jälkikäteen. Vain muutamalla ruuvilla kiinni oleva kuori aukeaa helposti ja sen alta löytyy QR-koodeilla ja teksteillä selvästi merkityt paikat kullekin laitteelle. Käytännössä ainoat osat, jotka ovat pakollisia kaikille on emolevy prosessoreineen, näyttö, kamera, akku, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija ja näppäimistö. Yhtiö sitoutuu myös tarjoamaan varaosin käytännössä kaikkia kannettavan osia kuorista ja saranoista näyttöihin ja sormenjälkilukijoihin.

Emolevyn voi valita tällä hetkellä Intelin Core i5-1135G7:lla, i7-1165G7:lla tai i7-1185G7:lla varustettuna, mutta yhtiöllä on ilmeisesti aikeena tuoda myöhemmin saataville myös muita vaihtoehtoja, emolevykin kun kuuluu vaihdettaviin osiin. Muistia on tarjolla 8 – 64 Gt DDR4-3200-nopeudella ja tallennustilaksi on WD:n Black-sarjan NVMe-levyjä, mutta nämä voi jättää DIY-versiosta poiskin. Langattomia yhteyksiä varten saatavilla on Intelin Wi-Fi 6E AX210 sekä vPro- että perusversiona ja virtalähteeksi voi halutessaan valita 60 wattisen USB-C-laturin.

Pakollisista osista näyttö on kooltaan 13,5-tuumainen ja se tarjoaa 3:2-kuvasuhteella varsin erikoisen 2256×1504-resoluution. Näytön kerrotaan toistavan täyden sRGB-väriavaruuden ja tarjoavan yli 400 nitin kirkkauden. Webbikamera on tarkkuudeltaan 1080p ja se tukee 60 FPS:n kuvaustilaa. Sekä webbikameralle että sen kaverina toimivalle mikrofonille on omat kytkimet, joilla ne voi sammuttaa fyysisesti. Näytön reunukset ovat vaihdettavat ja niitä tulee saataville useissa eri väreissä.

Näppäimistö on taustavalaistu ja se tarjoaa 1,5 mm:n painallussyvyyden. Näppäimistölle on tarjolla useita eri kielivaihtoehtoja sekä muita kustomointeja. Kuoriin integroitu sormenjälkilukija toimii samalla virtapainikkeena ja Windows Precision -touchpadilla on kokoa 115×76,66 millimetriä.

Kannettavasta puuttuu 3,5 mm:n kuulokeliitäntää lukuun ottamatta kaikki perinteiset I/O-liittimet. Sen sijasta sekä kannettavan vasemmalta että oikealta puolelta löytyy yhteensä neljä porttia, joihin voi liittää haluamansa liittimen tai muun laajennoksen. Tässä vaiheessa tarjolla on USB-C, USB-A, HDMI-, DisplayPort-, microSD- sekä USB 3.2 Gen 2 -nopuedella toimivia SSD-laajennoksia ja yhtiö lupaa tuoda tulevaisuudessa lisää eri laajennusvaihtoehtoja.

Ensimmäiset erät kannettavia on jo lähetetty ja parhaillaan myynnissä on mallista riippuen toinen tai kolmas erä. 999 dollariin hinnoitellun Core i5 -perusmallin kohdalla mukaan pääsee vasta kolmannessa erässä, jonka toimitukset alkavat syyskuussa. 1399 dollariin hinnoiteltu i7-1165G7:llä varustettu Performance-malli ja 1999 dollarin i7-1185G7:llä varustettu Professional-malli ovat kumpikin vielä saatavilla toisesta erästä, jonka toimitukset tapahtuvat elokuussa.

DIY-version hinta alkaa 749 dollarista ja parhaimmilla mahdollisilla ominaisuuksilla varustettuna sen hinta kohoaa jo 2569 tai 3079 dollariin riippuen siitä, haluaako kannettavaan nopeampaa vai enemmän tallennustilaa. Lisäksi hintaan pitää laskea erikseen laajennusyksiköt, joiden hinta on portista riippuen 9 tai 19 dollaria ja tallennustilaa saa 250 Gt 69 tai 1 Tt 149 dollarilla. DIY-mallien toimitukset riippuvat prosessorista: i5:llä toimitus tapahtuu syyskuussa, i7-malleilla elokuussa. Kaikkien mallien tapauksessa kannettavasta pitää tilatessa maksaa 100 dollaria ennakkoon.

