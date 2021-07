Samsung julkaisi uuden Odyssey Neo G9 -Mini LED -pelinäytön

Ultralaajalla kuvalla ja 1000R:n kaarevuudella varustetun Odyssey Neo G9:n Mini LED -taustavalaistus on jaettu 2048 alueeseen ja yltää peräti 2000 nitin maksimikirkkauteen.

Samsung on julkaissut tänään ensimmäisen uuden sukupolven Odyssey Neo -pelinäytön. Yhtiö aloittaa uuden sukupolven sen huipulta, sillä ensimmäinen sukupolven näyttö on lippulaivamalli Odyssey Neo G9.

Aiempien G9-mallien tapaan Odyssey Neo G9 on 49-tuumainen pelinäyttö ultralaajalla 32:9-kuvasuhteella ja 1000R-kaarevuudella. Näytön resoluutio on DQHD eli 5120×1440 ja se päivittyy maksimissaan 240 hertsin virkistystaajuudella. Näytön G2G-vastejaksi kerrotaan 1 millisekunti.

Neo G9:n suurin uudistus on sen taustavalaistus, joka on toteutettu Quantum Mini LEDeillä. Mini LEDien ansiosta erikseen ohjattavia himmennysvyöhykkeitä on nyt peräti 2048 ja niitä ohjataan 12-bittisellä Quantum Matrix -järjestelmällä, joka lupaa tehdä pimeästä pimeämpää ja kirkkaasta kirkkaampaa.

DisplayHDR-sertifikaatit eivät yllä uuden näytön kirkkaustasoille, joten vastatakseen näytön 2000 nitin maksimikirkkauteen Samsung on keksinyt uuden Quantum HDR 2000 -luokituksen ja hyväksyttänyt sen VDE-järjestöllä (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.). Myös mustan tasoon on panostettu ja sen kerrotaan olevan vaivaiset 0,0004 nitiä. Staattiseksi kontrastiksi luvataan 1 000 000:1.

Samsung Odyssey Neo G9 on varustettu DisplayPort 1.4- ja HDMI 2.1 -liitännöillä. Se tukee AMD:n FreeSync Premium Pro -teknologiaa ja on sertifioitu NVIDIAn G-Sync Compatible -yhteensopivaksi.

Odyssey Neo G9:n ennakkotilaukset avataan 29. heinäkuuta eli kuluvan viikon torstaina ja näytön toimitukset aloitetaan 9. elokuuta. Näytön suositushinta on Suomessa 2199 euroa.

Lähde: Sähköposti