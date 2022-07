Roccat esitteli uuden langattoman Kone XP Air -hiiren lataustelakalla

Lataustelakassaan hiiri saa 10 minuutissa virtaa viiden tunnin pelaamiseen ja täydellä akulla toiminta-ajaksi luvataan 100 tuntia.

Roccat on laajentanut hiirivalikoimaansa uudella langattomalla Kone XP Air -hiirellä, jonka mukana toimitetaan myös erillinen lataustelakka.

Ulkonäöllisesti Kone XP Air muistuttaa valmistajan alkuvuodesta julkaisemaa Kone XP:tä ollen näyttävästi RGB-valaistu läpikuultavan taustaosansa alta ja langallisen sisarusmallinsa tavoin myös Kone XP Airin valaistus on yhteensopiva yhtiön oman AIMO-ekosysteemin kanssa. Myös Owl-Eye -sensori sekä Titan Optical -kytkimet ovat tutut langallisesta mallista.

Kone XP Air erottuu nimensä mukaisesti langattomuudellaan. Hiiri käyttää valmistajan omaa Stella Wireless -teknologiaa, minkä lisäksi se tukee myös Bluetoothia. Akun luvataan kestävän yhdellä latauksella jopa 100 tuntia. Lisäksi hiiri latautuu tehokkaasti mukana toimitettavan lataustelakan päällä ja 20 minuutin latauksella on saavutettavissa jo viisi tuntia lisää peliaikaa.

Langattomuudesta huolimatta hiiren paino ei ole noussut, vaan itseasiassa jopa laskenut langallisen Kone XP:n 104 grammasta 99 grammaan.

Roccat Kone XP Air on saatavilla mustana ja valkoisena värivaihtoehtona ja sen suositushinta on Suomessa 177,99 euroa. Hiiren ennakkomyynti on jo alkanut ja markkinoille se saapuu elokuun 22. päivä.

Lähde: Roccat