Roccat on hyödyntänyt läpikuultavaa muovikuorta ja rullaa tuodakseen esiin hiiren sisältä hohkavan kolmiulotteisen valoteoksen.

Turtle Beachin talliin kuuluva, Suomihenkisistä nimistään tuttu Roccat on julkaissut uutta verta pelihiirten rintamalle. Uusi Kone XP on yhtiön mukaan henkinen seuraaja Kone AIMO Remastered -hiirelle.

Roccat Kone XP ei kilpaile keveimmän pelihiiren tittelistä, mutta näyttävimmän RGB-valaistuksen kisaan sillä on oivat mahdollisuudet. Sen erikoisuus on läpikuultavan kuoren mahdollistamat kolmiulotteiset valaistusefektit hiiren sisällä. Kone XP:stä löytyykin yhteensä 22 LEDiä ja kahdeksan valon hajontaa pehmentävää koristeliuskaa. Myös hiiren Krystal 4D -rullasta on tehty läpikuultava RGB-loisteen täydentämiseksi. Valaistusefektit ovat luonnollisesti yhteensopivia yhtiön oman AIMO-ekosysteemin kanssa.

Vaikka Kone XP:ssä on panostettu näyttävyyteen, ei teknistä puolta ole missään nimessä unohdettu. Hiiren silmänä toimii PixArtin PAW3370:n perustuva yhtiön oma Owl-Eye-sensori, joka yltää parhaimmillaan 19 000 DPI:n tarkkuuteen ja tukee säädettävää nostokorkeutta. Sensori pysyy kyydissä maksimissaan 50 G:n kiihdytyksissä. Myös NVIDIAn Reflex-teknologia on tuettuna.

Kone XP on varustettu yhteensä 15 painikkeella, joihin voidaan ohjelmoida yhteensä 29 eri toimintoa. Hiiren pääpainikkeissa on 100 miljoonan klikkauksen eliniänodotteella toimitettavat Titan Switch Optical -kytkimet. Allekirjoittaneen matematiikalla ja saatavilla olevien kuvien perusteella määrään on tosin laskettu mukaan myös rullan vierittämiset kallistamisen lisäksi, sillä hiiressä on viisi peukalopainiketta, pääpainikkeet ja vasemman pääpainikkeen viereiset kaksi painiketta, DPI-painike sekä rulla, joka tukee klikkausta ja kallistusta. Hiiren häntä käyttää yhtiön omaa PhantomFlex-kaapelia ja pohjasta löytyy lämpökäsitellyt PTFE-tassut.

Roccat Kone XP:n strategiset mitat ovat 126 x 40 x 76 mm ja 104 grammaa. Hiiri tulee saataville sekä mustana että valkoisena ja se on nyt ennakkotilattavissa ainakin yhtiön omasta verkkokaupasta. Hiiren toimitukset aloitetaan 29. maaliskuuta ja sen suositushinta on verkkosivujen mukaan 89,99 euroa.

Roccat Kone XP -tuotesivut