Roccat-pelibrändi tiensä päässä – mallisto integroituu Turtle Beachin tarjontaan

Turtle Beach uskoo hyödyntävänsä yhtiön resurssit paremmin keskittymällä vain yhteen, yhteiseen brändiin ja laadukkaisiin tuotteisiin.

Lähes parikymmentä vuotta markkinoilla vaikuttanut pelituotebrändi Roccat on tullut tiensä päähän. Roccatin valikoimiin kuului pelikäyttöön suunnattuja näppäimistöjä, hiiriä, kuulokemikrofoneja sekä muita PC-oheislaitteita Renê Korte perusti Roccatin Saksassa vuonna 2006 ja siirtyi vuonna 2019 yhdysvaltalaisen Turtle Beachin omistukseen 9,2 miljoonalla dollarilla. Yhtiö on jäänyt Suomessa monen mieleen etenkin kotimaisen kuulostavasti kalskahtavien tuotenimien myötä.

Turtle Beachin mukaan yhtiö siirtää Roccat-brändin eläkkeelle tuodakseen koko tuoteportfolionsa lähemmäs toisiaan, minkä pitäisi säästää paitsi aikaa ja resursseja, kun kaikki tehdään yhden yhtenäisen brändin alla. Sosiaalisessa mediassa yhtiön kanavat jatkavat tutuilla teemoillaan, mutta ne tullaan siirtämään Turtle Beach PC -nimen alle.

Roccatin tuotteet eivät sinänsä ole kuitenkaan katoamassa mihinkään, vaan ne jatkavat eloaan Turtle Beach -brändin alla muutoin tutuin nimin. Esimerkkinä tästä toimivat mainiosti vasta julkaistut uutuudet, joista ainakin Pure-hiiret, Sense Aimo -hiirimatot ja Vulcan II -näppäimistöt ovat Roccatilta tuttuja nimiä.

Roccatin nykyisten tuotteiden tuki ja takuu jatkuu luonnollisesti täysin normaalisti, mutta niiden tukisivut on yhdistetty osaksi Turtle Beachin omia tukisivuja. Yhtiön tuotteet jatkavat toimintaa Swarm-hallintasovelluksen kanssa, mutta keväällä luvassa on uusi Swarm II-, joka on suunniteltu tukemaan uusia Turtle Beach -tuotteita ja niitä Roccat-tuotteita, jotka siirtyvät uuden brändin alle. Vanha Swarm tulee pysymään tämänkin jälkeen vanhempien tuotteiden käytöstä ja Turtle Beachin lataussivut osaavat ohjata käyttäjän omalle tuotteelle sopivan ohjelman pariin.

