Magman kumikuvut saattavat aiheuttaa puistatuksia monessa, mutta koko näppäimistön kannen peittävä RGB-loisto on omiaan vallottamaan epäilevämmimmätkin tuomaat.

Turtle Beachin talliin kuuluva oheislaitevalmistaja Roccat on julkaissut kaksi uutta pelinäppäimistöä. Täyskokoisesta näppäimistökaksikosta Pyro on varustettu mekaanisilla ja Magma kumikupukytkimillä.

Vaikka pelaajat eivät nykypäivänä yleensä edes vilkaise kumikupunäppäimistöjen suuntaan, voi uusiin ulottuvuuksiin RGB-valaistuksen vievä Magma muuttaa mielen. Koko näppäimistön kannen kattava valaistus hioo immersion ja pelisuoritukset huippuunsa. Aimo-valaistus on toteutettu kymmenellä RGB-LED-valolla, jotka on jaettu viiteen osaan. Läpikuultava kansi levittää valaistuksen koko näppäimistön alueelle.

Roccatin mukaan Magman anti-ghosting-ominaisuudet mahdollistavat kaikkien peleissä tärkeimpien näppäinten painalluksen samanaikaisesti, mikä muodostuu usein kompastuskiveksi kumikupupuolella. Irrotettavalla rannetuella varustettu näppäimistö tulee myyntiin 30. toukokuuta ja sen suositushinta Euroopassa Nordic-näppäinasettelulla on 59,99 euroa.

TTC:n lineaarisilla (punaisilla) mekaanisilla kytkimillä varustettu Pyro on järeämpää tekoa alumiinisine kansilevyineen. 45 gramman painallusvoiman vaativien kytkinten liikerata on 4,0 mm ja kytkentäpiste 2,0 millimetrissä. Kytkimille luvataan 50 miljoonan painalluksen elinikä ja näppäimistö tukee NKRO:a eli vaikka kaikkien näppäinten painallusta samanaikaisesti.

Täyskokoisen näppäimistön standardiasettelun lisäksi Pyrosta löytyy äänenvoimakkuusrulla, mutta mediapainikkeet on piilotettu Fn-näppäimen taakse. Aimo-valaistustuki on toteutettu joka näppäimen RGB-valaistuksella. Näppäimistö saapuu kumikupuveljensä kanssa myyntiin 30. toukokuuta ja sen suositushinta Nordic-asettelulla on 99,99 euroa.

Lähde: Roccat