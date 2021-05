Ensimmäiset jälleenmyyjät listasivat GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimet

Ensimmäiset hinnat ovat todennäköisesti ns. placeholdereita, mutta ne on asetettu ainakin lähelle odotettua hintatasoa.

NVIDIAn tiedetään valmistelevan lähiaikoina julkaistavaksi uusia GeForce RTX 3080 Ti -näytönohjaimia. GA102-225-siruun perustuvat näytönohjaimet ovat keittyneet jo useissa vuodoissa ja tällä kertaa vuorossa on kakun päälle ripoteltavat hinnat.

Ensimmäiset listatut hinnat GeForce RTX 3080 Ti:lle löytyvät Uudesta-Seelannista ja Australiasta. Hinnat saattavat olla vielä tässä vaiheessa ns. placeholdereita, vaikka ne olisivatkin kenties suuntaa antavia.

Uusi-Seelantilainen Aquila Technology on listannut omilla sivuillaan jo poistetun MSI:n GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC -mallin sekä edelleen listoilta löytyvän Gigabyten RTX 3080 Ti Gaming OC:n. 3080 Ti Ventus 3X on hinnoiteltu 2543,46 Uuden-Seelannin dollariin (NZD) eli reiluun 1517 euroon. Hinta on hyvin linjassa listattujen RTX 3080 -mallien kanssa, joiden hinnat vaihtelevat 2195,99 – 2478,34 NZD:n välillä. Edelleen listattu RTX 3080 Ti Gaming OC on sen sijaan hinnoiteltu peräti 3152,50 NZD:iin eli noin 1881 euroon – täysin identtiseen hintaan edullisimman RTX 3090 -mallin kanssa.

Australialainen Computers Perth on puolestaan listannut sivuillaan Gigabyten RTX 3080 Ti Eagle- ja Vision OC -mallit, joiden nimeen on jäänyt maininta ”!!! NDA LATE MAY !!!”. Molemmat on hinnoiteltu 1732,75 Australian dollariin (AUD) eli vajaaseen 1115 euroon. Identtiset hinnat vihjaavat placeholdereista ja ne osuvat vielä lisäksi keskelle GeForce RTX 3080 -mallien hintahaitaria.

Vaikka ensimmäiset hinnat eivät välttämättä realisoidu kaupoissa, lienee selvää että hintataso tulee asettumaan kaupoissa ainakin aluksi GeForce RTX 3080 -mallien nykyhintatason yläpuolelle.

Lähde: Hardware.info