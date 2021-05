Yhtiön mukaan sen uusi micro-LED-teknologia on yhteensopiva jo olemassaolevien tuotantoprosessien kanssa.

SID 2021 -tapahtumassa on nähty enemmän tai vähemmän mielenkiintoisia uusia paneeleita ja teknologioita. Royolen esittelemä micro-LED-teknologia kuuluu ehdottomasti tapahtuman mielenkiintoisimpaan antiin.

Taipuvat näytöt ovat jo arkipäivää, mutta Royolen uusi micro-LED-teknologia ei tyydy vain taipumaan tai rullautumaan kuten OLED-paneeleissa on totuttu, vaan se osaa myös venyä tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa lähes minkälaiset muodot tahansa. Näytön taiteltavuus ja venytettävyys avaa esimerkiksi ihan uusia mahdollisuuksia vaatetukseen integroidulle tekniikalle sekä aiemmin hankalasti toteuttaviin muotoihin kiinteissä objekteissa.

Royolen mukaan sen micro-LED-näyttö venyy 130 %:iin alkuperäisestä koostaan ja taivuttamista kuperaksi maksimissaan 40 asteen taitoksella. Näytön tarkkuus on 120 pikseliä tuumaa kohti (PPI) ja vaikka prototyyppi on vain 2,7-tuumainen ja tukee 96×60-resoluutiota, kerrotaan teknologian riittävän kannettavien näyttökokoihin asti. Näyttö voi päästää lisäksi läpi jopa 70 % valosta, mikä tekee siitä nykyisiä taipuisia OLED-teknologioita paremman ratkaisun esimerkiksi erilaisiin ikkunoihin.

Royolen tiedotteen mukaan uusi teknologia on yhteensopiva nykyisten tuotantolaitteistojen ja -tapojen kanssa, mainiten erikseen yhtiön oman Ultra Low Temperature Non-Silicon Semiconductor Process- eli ULT-NSSP-prosessin. Yhtiön ULT-NSSP-prosessi on ollut käytössä vuodesta 2018 ja sillä on tuotettu muun muassa maailman ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimen FlexPain näyttö.

Lähde: Royole