Testissä 1000 euron hintainen Huawein Watch Ultimate 2 -lippulaivakello.

Ensimmäisen sukupolven Huawei Watch Ultimate esiteltiin keväällä 2023 ja siitä julkaistiin sittemmin muutama eri teemoilla varustettu lisäversio. Syksyllä kauppoihin tullut Watch Ultimate 2 on edeltäjiensä tapaan Huawein malliston lippulaivakello, joka perustuu teknisesti pitkälti uusimman sukupolven Watch 5 -malliin, mutta tuo oheen lisäksi arvokkaampia materiaaleja ja erikoisominaisuuksia. Huawei suuntaa Ultimate 2:n erityisesti uutta teknologiaa ja äärimmäistä älykelloa etsiville edistyneille ulkoilma- ja vesiurheilijoille sekä golf- ja sukellusharrastajille.

Tutustumme tässä artikkelissa Watch Ultimate 2:een noin viikon kokeilujakson pohjalta lyhyemmän kokeiltua-juttuformaatin muodossa.

