Samsung esitteli ensimmäiset vuoden 2020 Galaxy A -mallit

Molemmissa uutuusmalleissa on kamerareiällinen AMOLED-näyttö sekä neljä L:n muotoon aseteltua takakameraa.

Samsung julkistanut tänään Vietnamissa ensimmäiset ensi vuoden Galaxy A -sarjan mallit. Päivänvalon näkivät keskihintaluokkaan asemoituvat Galaxy A51 ja -A71, jotka ovat seuraajia nykyisille A50- ja A70-malleille.

Galaxy A51 on varustettu 6,5-tuumaisella kamerareiällisellä Super AMOLED -näytöllä, jonka kuvasuhde on kasvanut 20:9:ään. Edeltäjämalli A50:een verrattuna A51 on tismalleen saman pituinen, mutta käytettävyyden kannalta positiivisena muutoksena 1,1 mm kapeampi. Järjestelmäpiirinä on Exynos 9611, joka on vain hieman kellotettu versio edeltäjämallin Exynos 9610 -piiristä.

Laitteen takapuolella on peräti neljä kameraa – 48 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä viiden megapikselin makro- ja syvyysterävyyskamerat. Akun kapasiteetti on 4000 mAh ja se tukee 15 watin pikalatausta.

Samsung Galaxy A51 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 158,5 x 73,6 x 7,9 mm

Paino: 172 grammaa

Näyttö: 6,4” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde

Samsung Exynos 9611 -järjestelmäpiiri (4x 2,3 GHz Cortex-A73 + 4x 1,7 GHz A53)

4, 6 tai 8 Gt RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

Takakamerat: 48 megapikselin pääkamera, f2.0 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, f2.4 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

4000 mAh akku, 15 watin pikalataus

Android 10 + One UI 2

Galaxy A71 tarjoaa puolestaan suuremman 6,7-tuumaisen Super AMOLED -näytön ja Qualcommin Snapdragon 730 -järjestelmäpiirin. A51:n pienimmät muistivaihtoehdot on pudotettu A71:stä kokonaan pois. Takana pääkameran tarkkuus on 64 megapikseliä – muut kolme kameraa ovat samat kuin pienemmässä sisarmallissa. Suurempien ulkomittojen myötä myös akun kapasiteetti on suurempi – 4500 mAh akku tukee 25 watin pikalatausta.

Molemmissa uutuusmalleissa on Android 10 -käyttöjärjestelmä ja Samsungin One UI -käyttöliittymän uusi 2.0-versio.

Samsung Galaxy A71 tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 163,6 x 76,0 x 7,7 mm

Paino: 179 grammaa

Näyttö: 6,7” Infinity O Super AMOLED, 2400×1080, 20:9-kuvasuhde

Qualcomm Snapdragon 730 -järjestelmäpiiri

6 tai 8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

Takakamerat: 64 megapikselin pääkamera, f1.8 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin makrokamera, f2.4 5 megapikselin syvyystietokamera, f2.2

Etukamera: 32 megapikseliä, f2.2

4500 mAh akku, 25 watin pikalataus

Android 10 + One UI 2

Euroopan saatavuudesta tai hinnoittelusta ei ole vielä tietoa, mutta viimevuotisiin malleihin peilaten A50:n suositushinta oli 379 euroa ja A70:n 429 euroa, joten uusien mallien hintatason voinee odottaa asettuvan samaan luokkaan. Vietnamissa A51:n hinnat alkavat noin 310 eurosta.

Lähteet: Samsung (1)(2)