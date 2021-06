Samsungin oman käyttöliittymän alla pyörii Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmä.

Samsung esitteli eilen MWC-virtuaalitapahtumassaan tulevan One UI Watch -kellokäyttöjärjestelmänsä. One UI -käyttöliittymä pyörii uuden Samsungin ja Googlen yhdessä suunnitteleman Wear OS -käyttöjärjestelmän päällä. Wear OS:n myötä Samsung kertoo kellon integroituvan entistä syvemmin yhteen Android-puhelimen kanssa mm. asetusten ja sovellusten suhteen. Ulkonäöllisesti One UI Watch ei esittelyvideoiden perusteella tule tarjoamaan mitään mullistavaa uutta. Samsung tulee tarjoamaan oman kellotaulusuunnittelutyökalunsa kehittäjille ja suunnittelijoille tarjotakseen muista kelloista eroavan kokemuksen.

Sovellusvalikoiman luvataan luonnollisesti kasvavan Samsungiin omaan Tizen OS -käyttöjärjestelmään verrattuna ja yhteensopivat sovellukset saa asentumaan samanaikaisesti sekä puhelimeen että kelloon. Samsung lupasi myös, että seuraava Wear OS -pohjainen Galaxy Watch tulee tarjoamaan aiempaa pidemmän akunkeston. Tämä on mielenkiintoista nähdä käytännössä, sillä io-techin omien testien mukaan Wear OS -kellot eivät ole aiemmin yltäneet Samsungin Tizen OS -malleja parempaan akunkestoon.

Samsung julkaisee ensimmäiset One UI Watch -pohjaiset kellonsa myöhemmin tänä kesänä. Huhujen mukaan kyseessä on Galaxy Watch4 -mallisto. Kyseessä ei ole Samsungin ensimmäinen Android-pohjainen älykello, sillä yrityksen alkupään Gear-älykelloissa vuosina 2013-2014 käytettiin Android Wear -käyttöjärjestelmää.

Lähde: Samsung