Toistaiseksi huhuasteella olevasta OnePlus Nord 2 -älypuhelimesta on nyt julkaistu luotettavana pidettävien OnLeaksin ja 91Mobiles-sivuston toimesta jokko rederöityjä kuvia ja video. Kuvat ovat CAD-renderöintejä prototyypistä, joten yksityiskohdissa saattaa vielä tapahtua muutoksia.

Aiempien huhujen mukaisesti renderöinneissä esiintyvä puhelin muistuttaa melko paljon keväällä julkaistua kalliimpaa OnePlus 9 -mallia, joka on testattu myös io-techissä. Takakuoressa pyöristetyn suorakulmaisen kamerakehyksen sisään on sijoitettu kaksi samankokoista suurempaa sekä yksi pienikokoisempi kamera-aukko. Laitteen etupuolella on vain yksi näyttöreikään sijoitettu kamera edeltäjämallin kahden etukameran sijaan. Ulkomittojen (160 x 73.8 x 8,1 mm) kerrotaan mittakuvien perusteella hieman kasvaneen edeltäjämallista.

Viimeisimpien huhujen mukaan Nord 2 saattaa käyttää Mediatekin Dimensity 1200 -lippulaivapiiriä, jonka suorituskyky sijoittuu suunnilleen Snapdragon 865- ja 870-piirien tietämille. Speksilistalle odotetaan myös 90 Hz FullHD+ AMOLED -näyttöä, 4500 mAh akkua ja 50 megapikselin pääkameraa, 8 megapikselin ultralaajakulmakameraa sekä kahden megapikselin kolmatta kameraa.

Huhujen mukaan julkaisu saattaisi tapahtua heinä-elokuun aikana, joka on linjassa viimevuotisen julkaisun kanssa.

