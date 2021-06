Qualcomm julkisti Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiirin

Viime vuoden 865 Plussan tavoin uusi Snapdragon 888 Plus on kellotaajuuksiltaan viritetty versio alkuperäisestä Snapdragon 888:sta.

Qualcomm on tänään julkistanut uuden Snapdragon 888 Plus -järjestelmäpiirin. Kyseessä on viime vuoden Snapdragon 865 Plussan tapaan kellotaajuuksiltaan päivitetty versio tämän vuoden alkuperäisestä Snapdragon 888 -lippulaivapiiristä.

Uuden Snapdragon 888 Plussan sisältä löytyy alkuperäisen 888:n tavoin kahdeksanytiminen prosessori Kryo 680 CPU-ytimillä ja Adreno 660 -grafiikkapiiri. Prosessori käyttää edelleen kolmeen teholuokkaan jaettua arkkitehtuuria – käytössä on yksi tehoydin Cortex-X1-arkkitehtuurilla, kolme heikompitehoista Cortex-A78-pohjaista tehoydintä ja neljä vähävirtaista Cortex-A55-ydintä.

Alkuperäiseen Snapdragon 888:aan nähden kellotaajuuksia on kuitenkin nostettu ja uuden Snapdragon 888 Plussan Cortex-X1-pohjainen tehoydin yltääkin maksimissaan lähes kolmen gigahertsin (2,995 GHz) kellotaajuuksiin vanhan 2,84 GHz:n sijaan. Muiden prosessoriydinten kellotaajuuksia Qualcomm ei ole uutuuspiirilleen ilmoittanut. Grafiikkasuorituskyvylle valmistaja ei ole luvannut minkäänlaisia suorituskykyparannuksia, joten GPU on todennäköisesti säilyttänyt edeltäjästään tutut kellotaajuudet.

Prosessorisuorituskyvyn lisäksi Qualcomm mainostaa myös AI-laskentakyvyn nousseen ja edeltäjästä tuttu Qualcomm Hexagon 780 -AI-prosessori kykenee uutuuspiirissä 32 TOPS:n suorituskykyyn alkuperäisen Snapdragon 888:n 26 TOPS:n sijaan. Yhteys- ja kuvausominaisuuksiltaan Snapdragon 888 Plus on identtinen alkuperäisen Snapdragon 888:n kanssa.

Kuluttajien käsissä Snapdragon 888 Plussan sisältäviä laitteita odotetaan nähtäväksi jo kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Puhelimia on tulossa muun muassa Asukselta, joka aikoo tuoda piirin uuteen ROG Phone -pelipuhelimeensa, Honorilta, jolta se nähdään tulevassa Magic3-sarjan lippulaivassa sekä Motorolalta ja Xiaomilta, jotka eivät määritelleet tarkemmin, missä puhelimissa piirin voi nähdä.

